Женщина устроила ДТП в Барнауле и погибла, сообщили в ГИБДД.

Авария случилась утром 26 июля у дома № 7 по улице Трактовой. 49-летняя горожанка ехала на ВАЗ-21093, но не справилась с управлением и выскочила на «встречку», где столкнулась с Toyota Hiace, за рулём которой находился 37-летний мужчина.

Фото: «В курсе 22»

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ от полученных телесных повреждений скончалась», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью у барнаульского ТРК «Сити-центр» в ДТП с грузовиком пострадали три человека.