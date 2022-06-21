Женщина-водитель пострадала в ДТП с грузовиком в Бийске
Владелица Volkswagen переезжала трамвайные пути и сначала ударила ГАЗ, а после въехала в дерево
21 июня 2022, 16:40
Женщина-водитель пострадала в жёстком ДТП с грузовиком, которое произошло на улице Васильева в Бийске. Как сообщает паблик «ЧП Бийск», автолюбительница за рулём Volkswagen при переезде через трамвайные пути сначала столкнулась с автомобилем ГАЗ, а после въехала в дерево.
Женщина доставлена в больницу с ушибами живота и ранением левой руки. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в Бийске днём 21 июня. В Коммунарском переулке в районе пересечения с улицей Сенной легковой автомобиль залетел под грузовик.
Комментарии
Новости партнеров