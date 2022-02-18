Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло на заснеженной алтайской трассе

Серьёзное ДТП произошло на трассе Кытманово — Заринск. О происшествии рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».

В аварию попали сразу три иномарки. Каждый автомобиль получил серьёзные повреждения.

На участке трассы, где произошла авария, дорога сильно переметена. Возможно, один из водителей не справился с управлением, что привело к столкновению.

У одной из машин на снегу лежат два человека. По информации очевидцев, они могли погибнуть.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Барнауле иномарку выбросило на тротуар после аварии на улице Матросова.