Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло на заснеженной алтайской трассе
У одной из машин лежат два человека, которые, по словам очевидцев, могли погибнуть
18 февраля 2022, 06:43, Илья Звягинцев
Серьёзное ДТП произошло на трассе Кытманово — Заринск. О происшествии рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».
В аварию попали сразу три иномарки. Каждый автомобиль получил серьёзные повреждения.
На участке трассы, где произошла авария, дорога сильно переметена. Возможно, один из водителей не справился с управлением, что привело к столкновению.
У одной из машин на снегу лежат два человека. По информации очевидцев, они могли погибнуть.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Барнауле иномарку выбросило на тротуар после аварии на улице Матросова.
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