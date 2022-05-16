Житель Алтая насмерть разбился на самопальном вездеходе
Полицейские проводят проверку
16 мая 2022, 13:40, Никита Черников
В Республике Алтай погиб водитель самодельного гусеничного транспортного средства, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Происшествие случилось 15 мая около 21:00 в Онгудайском районе. 39-летний мужчина поднимался на вездеходе в гору, но не справился с управлением и перевернулся.
От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Полицейские проводят проверку.
Ранее на трассе под Красноярском перевернулся грузовик с алкоголем.
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