Житель Алтая насмерть разбился на самопальном вездеходе

В Республике Алтай погиб водитель самодельного гусеничного транспортного средства, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Происшествие случилось 15 мая около 21:00 в Онгудайском районе. 39-летний мужчина поднимался на вездеходе в гору, но не справился с управлением и перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Полицейские проводят проверку.

Ранее на трассе под Красноярском перевернулся грузовик с алкоголем.