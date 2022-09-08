На Алтае заключили под стражу мужчину, который проломил голову трёхлетней девочке

В Республике Алтай 33-летнего жителя села Кокоря Кош-Агачского района заключили под стражу после того, как он по меньшей мере три раза ударил трёхлетнюю девочку о землю. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

По версии следствия, в ночь на 5 сентября 30-летняя сельчанка у себя дома распивала с сожителем спиртное. В один момент между парой возникла ссора, во время которой злоумышленник стал избивать женщину, из-за чего она убежала из дома.

«Разъярённый мужчина, желая продолжить конфликт и избиение женщины, схватил спящую в доме трёхлетнюю дочь сожительницы, вынес ребёнка на улицу и, призывая женщину вернуться в дом, не менее трёх раз с силой ударил малышку о землю, в результате чего причинил ей множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела. После этого злоумышленник вернулся в дом, положил ребёнка на диван и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Ребёнка доставили в районную больницу. О происшествии правоохранителям сообщили медики.

Скрывавшегося злоумышленника задержали спустя несколько часов на одной из животноводческих стоянок. Мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего»). Также его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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