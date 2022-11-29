Житель Алтая сделал комплимент возлюбленной односельчанина и получил ножом в скулу и грудь

В Онгудайском районе Республики Алтай мужчина на почве ревности ранил односельчанина, сообщили в региональном МВД.

Во время застолья дома у 40-летнего подозреваемого гость сделал комплимент его сожительнице. Хозяин на это сильно разозлился и во время ссоры ударил его ножом в область скулы, а затем в грудь.

Свидетели вызвали скорую помощь, 35-летнего пострадавшего госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Злоумышленник признал вину.

Ранее в Алтайском крае мужчина убил подростка во время распития алкоголя.