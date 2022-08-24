Житель Алтая украл у пенсионерки «очень дорогую её сердцу» швейную машинку
Женщину обокрал ранее судимый местный житель
24 августа 2022, 11:30, Никита Черников
В Алтайском крае мужчина проник в дом пенсионерки и украл оттуда вещи, сообщили в региональном ГУ МВД.
Происшествие случилось в одном из сёл Новичихинского района. Женщина обратилась в полицию и заявила о пропаже домашней утвари и «очень дорогой её сердцу» швейной машинки.
Полицейские оперативно задержали 53-летнего ранее судимого подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что машинку хотел продать, но сделать этого не успел.
Устройство вернули владелице, а в отношении сельчанина завели уголовное дело о краже.
Ранее в Алтайском крае по горячим следам раскрыли кражу водонагревателя.
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