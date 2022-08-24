Житель Алтая украл у пенсионерки «очень дорогую её сердцу» швейную машинку

В Алтайском крае мужчина проник в дом пенсионерки и украл оттуда вещи, сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествие случилось в одном из сёл Новичихинского района. Женщина обратилась в полицию и заявила о пропаже домашней утвари и «очень дорогой её сердцу» швейной машинки.

Полицейские оперативно задержали 53-летнего ранее судимого подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что машинку хотел продать, но сделать этого не успел.

Устройство вернули владелице, а в отношении сельчанина завели уголовное дело о краже.

Ранее в Алтайском крае по горячим следам раскрыли кражу водонагревателя.