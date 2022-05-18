Житель Алтайского края незаконно спилил почти 40 сосен

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев в Бийско-Катунском лесничестве, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители вышли на 56-летнего мужчину во время оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили после того, как в полицию о нелегальной рубке сообщил директор организации «Лесная охрана».

Всего бийчанин спилил 38 сосен. По его словам, делал он это для собственных нужд на протяжении нескольких месяцев.

Часть похищенного изъяли полицейские. Проводится проверка.

Ранее в отношении жителя алтайского села Ракиты завели уголовное дело за рубку 12 сосен.