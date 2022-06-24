Житель Алтайского края убил рабочего пасеки

35-летний житель Советского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве рабочего на пасеке, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По данным следствия, инцидент случился в феврале 2022 года.

«Обвиняемый со своей сожительницей приехали на пасеку, расположенную в Смоленском районе, где работали и проживали его мать и 58-летний мужчина — разнорабочий. В домике все стали распивать спиртное. Поздно вечером между обвиняемым и рабочим произошёл незначительный конфликт, в ходе которого злоумышленник стал жестоко избивать потерпевшего, в том числе металлической трубой и ногами по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Мужчина признал вину, а свои действия объяснил тем, что был сильно пьян.

Ранее сообщалось, что следователи заподозрили жителя Алейского района в убийстве спящего соседа из-за невозвращённого долга.