Житель алтайского села попытался расчленить и сжечь знакомую за рассказ об измене жены

Ранее судимый житель села Кебезень Турочакского района кухонным ножом зарезал знакомую, с которой распивал алкоголь. Причиной убийства стал рассказ о жене мужчины, которая ему изменила, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Вечером 14 февраля 2022 года в селе Кебезень мужчина пил спиртное с женой, однако она опьянела быстрее и ушла спать. Вскоре пришла её подруга, которая также не отказалась от алкоголя. Во время пьянки женщина начала рассказывать хозяину дома, что жена ему изменила. Мужчина попытался прекратить этот разговор, но женщина не унималась.

Не выдержав рассказа об измене, мужчина схватил кухонный нож и нанёс знакомой несколько ударов в живот. Она мгновенно скончалась.

Утром убийца попытался избавиться от тела. Он решил топором расчленить труп и сжечь его в печи бани. Когда операция не удалась, мужчина собрал останки в мешки и спрятал в погребе.

«Мы с ней выпили маленько. Она начала рассказывать про мою жену. Я её предупредил: „Не надо, я это уже всё знаю, жена мне все рассказала“. Она начала дальше рассказывать и всяко разно жену мою хаять. Я не стерпел разговоры лишние, не вытерпел, взял ножик со стола, ткнул её, она упала», — рассказал убийца.

Ранее житель Заринска насмерть забил сожительницу за то, что она «проспала» его возвращение домой и не убралась.