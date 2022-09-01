Житель Заринска угнал машину, чтобы съездить в Новоалтайск, но доехал до кювета

В Алтайском крае задержали молодого человека, угнавшего автомобиль в «собственных интересах», сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Заринска, у которого с территории усадьбы пропала машина Toyota Mark II. Правоохранители оперативно задержали угонщика — 21-летнего местного жителя.

«Он рассказал, что заметил приоткрытую дверь в автомобиле. Заглянув в отделение для документов, обнаружил ключи от замка зажигания. Решил съездить в Новоалтайск в собственных интересах», — рассказали в ведомстве.

На трассе в Первомайском районе парень не справился с управлением и улетел в кювет, после этого покинул место происшествия.

Машину обнаружили на трассе в исправном техническом состоянии, похищено из неё ничего не было.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы за «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Алтае внук угнал у деда автомобиль, чтобы покататься по деревне.