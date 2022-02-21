Жители Бийска за год перевели мошенникам более 75 млн рублей

В 2021 году жители Бийска перевели мошенникам 76 млн рублей, сообщает «Бийский рабочий». Жертвами злоумышленников стали 1290 человек — почти на 200 больше, чем годом ранее. В 2020 году бийчане потеряли 74 млн рублей.

Основная масса зарегистрированных преступлений приходится на кражи с банковских карт, сообщил Иван Языков, начальник бийского МВД. Мошенники подходят разнообразно: пользуются как классическими схемами «Ваша карта заблокирована» или «Ваш сын попал в аварию», так и поддельными сайтами известных интернет-магазинов или «вложениями» в криптовалюту и другими «инвестиционными проектами».

Ранее житель Алтайского края отдал мошенникам 1 млн рублей в надежде купить мини-погрузчик. Мужчина перевёл деньги поставщику, но тот сначала не смог поставить технику их Японии из-за ограничений, а после перестал выходить на связь.