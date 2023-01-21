Жительница Алтая отдала мошенникам 650 тысяч, чтобы защититься от мошенников

Полицейские возбудили уголовное дело

21 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Молодая жительница Троицкого района Алтайского края стала жертвой мошенников и лишилась 650 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сельчанке позвонила незнакомка и, представившись сотрудницей правоохранительных органов, заявила, что злоумышленники пытаются оформить на её имя кредит. И чтобы пресечь действия аферистов, якобы нужно связаться с сотрудником банка.

"Далее на связь вышел лжесотрудник организации, под руководством которого заявительница выполняла все указания. В результате всех манипуляций потерпевшая со своих кредитных карт сняла более 650 тысяч рублей. Все денежные средства она перевела на указанный звонившим счёт и только после этого поняла, что её обманули", – рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статье "Мошенничество, совершённое в крупном размере" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Злоумышленников разыскивают.