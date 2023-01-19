Жительница Алтая отдала мошенникам 1 млн рублей, чтобы получить 30 тысяч

Женщина поверила рекламе в одной из соцсетей

19 января 2023, 10:09, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае разыскивают мошенников, похитивших у женщины сбережения под предлогом начисления компенсации, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 46-летняя жительница посёлка Урожайного Павловского района, у которой неизвестные похитили с банковского счёта 1 млн рублей.

"В одной из соцсетей увидела рекламу о разовой выплате в размере 30 тысяч рублей, которая якобы положена гражданам, рождённым с 1961 по 1991 год. Женщина перешла по ссылке и заполнила анкету с личными данными. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился менеджером. Под его руководством женщина перешла по продиктованной ссылке и зарегистрировалась на указанной платформе. В результате лишилась денег", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители в очередной раз обратились к жителям края с просьбой проявлять максимальную бдительность, не верить рекламам, предлагающим просто так получить деньги, не сообщать всем подряд свои личные данные.