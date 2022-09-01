Ревнивая жительница Барнаула после посиделок в баре зарезала мужа

Жительница Барнаула зарезала мужа во время конфликта, вспыхнувшего на почве ревности, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 27 августа женщина в компании супруга и подруг распивала спиртное в одном из баров города.

«По дороге из заведения между женщиной и её мужем произошёл конфликт на почве ревности, который продолжился по приходу домой. В ходе ссоры женщина несколько раз ударила ножом супруга в жизненно важные органы. От полученных травм 41-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

Горожанке предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Также её заключили под стражу. Расследование продолжается.