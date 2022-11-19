Жительница алтайского города пожаловалась на ночных гонщиков, которые мешают спать
По словам горожанки, обращения в администрацию жильцы пишут каждый год
19 ноября 2022, 18:22, Никита Черников
Жительница Бийска пожаловалась на гонщиков, которые катаются без глушителя до двух часов ночи за торговым центром «Ривьера» и не дают спать. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Бийск 22».
По словам горожанки, обращения в мэрию и полицию результатов пока не дали.
«Помогите нам достучаться до прокуратуры! Обращения в администрацию пишем каждый год. Обращения в полицию тоже не помогли. Говорят, снимите фото номера — хоть каждый день фотай, машины всегда разные», — написала жительница наукограда.
Ранее в Алтайском крае перевернулся УАЗ «буханка» из-за встречи с фурой. Авария случилась по Бийской трассе в районе «Тёплого стана».
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