Жительница алтайского города пожаловалась на ночных гонщиков, которые мешают спать

Жительница Бийска пожаловалась на гонщиков, которые катаются без глушителя до двух часов ночи за торговым центром «Ривьера» и не дают спать. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Бийск 22».

По словам горожанки, обращения в мэрию и полицию результатов пока не дали.

«Помогите нам достучаться до прокуратуры! Обращения в администрацию пишем каждый год. Обращения в полицию тоже не помогли. Говорят, снимите фото номера — хоть каждый день фотай, машины всегда разные», — написала жительница наукограда.

Ранее в Алтайском крае перевернулся УАЗ «буханка» из-за встречи с фурой. Авария случилась по Бийской трассе в районе «Тёплого стана».