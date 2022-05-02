Жительница Барнаула проиграла деньги на ставках и решила списать все на кражу

Жительницу Барнаула осудили за ложный донос. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Женщина увидела сообщения о дополнительном заработке, скачала на телефон приложение и начала делать ставки.

Удача быстро покинула её, но горожанка сняла 70 тысяч рублей с банковского вклада своей матери, чтобы продолжить делать ставки. Отбить деньги не получилось, а чтобы не получить выговор, она придумала легенду о краже.

Полицейские проверили версию девушки и в ходе проверки выяснили, что она солгала.

За ложный донос ей назначили штраф в размере 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего директора барнаульской школы осудили за то, что она выписывала преподавателям премии, а затем забирала их «на нужды школы».