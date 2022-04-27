Жительницу Новосибирской области подозревают в убийстве двух новорожденных детей

В Новосибирской области задержали подозреваемую в убийстве двоих своих новорождённых детей. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК России.

21 апреля 2022 года за постройками около жилого дома в селе Шагалово были найдены останки двух новорождённых детей. Тела младенцев были скелетированные, частично сохранившиеся.

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

Сотрудники правоохранительных органов допросили более 100 свидетелей и получили образцы слюны у 181 человека для исследований. Кроме того, прошли обыски, были назначены геномные экспертизы.

В итоге правоохранители установили причастность к убийству 29-летней женщины, которая имела на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Женщина рассказала, что родила дома двоих детей, которые якобы появились на свет мертворождёнными. После этого она отнесла их тела за сарай и оставила там.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области нашли тело 12-летней девочки, которая утонула в реке. 16 апреля школьница поскользнулась на бетонной плите, используемой для перехода через реку, и упала в воду. Её тело обнаружили только вечером 22 апреля.

Новости

Происшествия Тело 12-летней девочки нашли в новосибирской реке