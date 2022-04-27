Тело 12-летней девочки нашли в новосибирской реке
Поиски погибшей длились шесть дней
В Новосибирской области в реке Изылы нашли тело утонувшей 12-летней девочки, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
16 апреля в селе Вассино Тогучинского района школьница поскользнулась на бетонной плите, используемой в качестве перехода через реку, и упала в воду. После этого были развёрнуты поисковые мероприятия, которые велись круглосуточно.
«22 апреля в вечернее время тело разыскиваемой без признаков насильственной смерти было обнаружено в реке Изылы на расстоянии 200 метров от села Вассино», — говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место, где нашли тело. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новосибирской области на берегу Оби нашли тело женщины без рук и головы.