Жуткая пробка: светофоры и освещение отключились на проспекте Строителей в Барнауле

Непростую дорожную ситуацию осложнила фура, которая встала на «аварийках»

22 декабря 2022, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Светофоры и освещение перестали работать на проспекте Строителей в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Как стало известно amic.ru, освещение отключилось по проспекту в обе стороны, а дополнил сложную ситуацию большегруз, который встал на аварийных огнях на перекрёстке.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор собрался в сторону Павловского тракта, а также на улице Челюскинцев.

Что именно стало причиной отключения освещения и светофоров на участке, пока неизвестно.