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Жуткая пробка: светофоры и освещение отключились на проспекте Строителей в Барнауле

Непростую дорожную ситуацию осложнила фура, которая встала на «аварийках»

22 декабря 2022, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Светофоры и освещение перестали работать на проспекте Строителей в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Как стало известно amic.ru, освещение отключилось по проспекту в обе стороны, а дополнил сложную ситуацию большегруз, который встал на аварийных огнях на перекрёстке.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор собрался в сторону Павловского тракта, а также на улице Челюскинцев.

Что именно стало причиной отключения освещения и светофоров на участке, пока неизвестно.

Комментарии 3

  • А ещё там в час пик вагоны повезли на склад заморозки )в обе стороны перекрыли движение.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • затор собрался в сторону Павловского тракта — он заканчивается на пересечении с улицей Челюскинцев------- судя по картинке, затор не закончился после челюскинцев и продлился до павловского тракта.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А ещё там в час пик вагоны повезли на склад заморозки --- Ну это они могут)))
    23 декабря, Гость   Ответить
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