Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт
15 марта 2024, 15:20, ИА Амител
Бытовая техника / Фото: unsplash.com
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, пишет "Коммерсант".
Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию.
"В частности, об ограничении параллельного импорта сообщила шведская Electrolux Group (бренды бытовой техники Electrolux, Zanussi, AEG)", – отмечает издание.
По словам экспертов, знаменитые бренды могут полностью исчезнуть из продажи, однако им на замену придут, например, китайские товары.
16:01:40 15-03-2024
знаменитые бренды могут полностью исчезнуть из продажи, однако им на замену придут, например, китайские товары.------- одна за другой радостные новости...
16:32:14 15-03-2024
Electrolux, Zanussi, AEG уже давно полный шлак, покупать такое г..... - только деньги на ветер выкидывать. В этом плане китайцы, такие как Haier или Midea точно намного лучше.
17:05:53 15-03-2024
Гость (16:32:14 15-03-2024) Electrolux, Zanussi, AEG уже давно полный шлак, покупать так... Сложно пока сравнивать. Техника Electrolux, купленная 4 года назад, очень хорошего качества. Стиральная машина Haier (2 года) тоже норм. Посмотрим)
17:53:04 15-03-2024
Гость (17:05:53 15-03-2024) Сложно пока сравнивать. Техника Electrolux, купленная 4 года... Сравнивать элементарно, у меня холодильник Электролюкс, обычный, без наворотов, лет 7 отработал, высохли резинки 2 года назад. Дак вот комплект резинок на него стоил от 15 т.р + гемор с установкой, т.к. их надо хитро вырезать и потом хитро вставлять, далеко не все берутся, а кто берется еще и за это сумму приличную сдирает. А на Хайер резинки стоят комплект 1 т р и монтируются элементарно, школьник любой заменит, есть разница ? И те комплектующие что сейчас идет в Электролюксы - это совсем не то что лет 10-15 назад было под этим брендом, сейчас это хуже самой дешевой китайской помойки, и ни в коем случае не покупать это г...
16:51:17 15-03-2024
Из этого списка , еще можно как то AEG пожалеть и то... полный хлам давно уже. Сдулись они, как и когда то бренд панасоник считался крутой техникой, а сейчас дно.
Электролюкс, вообще кроме рекламы по факту ничего хорошего, все сделано в китае на нашем рынке, и уверен будет тоже самое что то типа Olectrolax, Zinassi, EGA )))) и разницы по сути не будет, уж в качестве наверняка.
Но, гейропейцы пусть продолжают рыть себе могилу. Чем быстрей сдуются, тем быстрей приползут на коленях - только будет поздно. Холод и голод ждет их. Аминь
17:16:51 15-03-2024
Вот таковы производители:производят-производят,но ставят условие чтоб их производимое не покупали ни в прямом ни в параллельном импорте )) Ну просто потому что тут в свободном рынке немного диктуют ) И мир понемногу становится немного параллельным.Или изогнутым ? )
08:52:54 19-03-2024
Гость (17:16:51 15-03-2024) Вот таковы производители:производят-производят,но ставят усл...
А в вашем "изогнутом" мире больше не существует термина контрабанда? Или новояз стыдливо вытеснил это значение?
18:46:45 15-03-2024
Холодильник "Бирюса" двухкамерный. Год выпуска 2002. Ни разу не ремонтировал, резинки не менял. Работает как часы. Это вам не Electrolux...
20:57:23 15-03-2024
Гость (18:46:45 15-03-2024) Холодильник "Бирюса" двухкамерный. Год выпуска 2002. Ни разу... Тикает и время показыват?
21:12:46 15-03-2024
Гость (18:46:45 15-03-2024) Холодильник "Бирюса" двухкамерный. Год выпуска 2002. Ни разу... Холодильник Саратов II 1955 года выпуска и работает до сих пор деревне у родственников
22:46:42 15-03-2024
Гость (21:12:46 15-03-2024) Холодильник Саратов II 1955 года выпуска и работает до сих ... "Саратов" - это вообще неубиваемый холодос, и морозит аки зверь)))
21:48:26 15-03-2024
А у меня бошевский котёл газовый уже полтора десятка лет исправно служит.
23:52:00 15-03-2024
В этом плане китайцы, такие как Haier---- телевизор Haier прослужил ровно гарантийные 2 года... пошла и купила самсунг)
23:55:15 15-03-2024
Холодильник Саратов II 1955 года выпуска и работает до сих пор--------а у нас молоток от деда еще остался, тоже без проблем все заколачивает🤣
21:59:16 16-03-2024
Бездельникам привыкшим миллиарды заколпачивать на госзаказах не хрена не производя а только в три дорога завозя из вражеских стран, теперь придется засучивать рукава и заниматься реальным производством товаров