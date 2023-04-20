Производители китайских смартфонов начали предустанавливать RuStore

Пока активировать его пользователям приходится самостоятельно

20 апреля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Производители китайских смартфонов, поставляемых в Россию, начали предустанавливать на устройства магазин приложений RuStore. Об этом сообщает "Коммерсант".

Речь идёт о компаниях Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix, Itel и ряде других.

"Пока бренды не дают магазину приложений доступ к системным настройкам Android, поскольку это запрещено лицензией Google, но при первом включении пользователь должен самостоятельно разрешить RuStore доступ к этим функциям", – сказано в сообщении.

Пока пользователям нужно давать разрешение на работу магазина самостоятельно. Китайские производители из-за установки российского сервиса могут попасть под санкции.