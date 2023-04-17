Washington Post: большинство западных компаний продолжают работать в России
Отмечается, что освободившийся рынок позволил оставшемуся бизнесу расшириться
17 апреля 2023, 08:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Большинство западных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, продолжают работать в стране. Об этом пишет журналистка Washington Post Робин Диксон.
"Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка, поскольку их конкуренты ушли", – заявила Диксон.
Исследователи из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии установили, что к ноябрю 2022 года полностью российский рынок покинули менее 9% иностранных компаний.
Оставшиеся сильно завязаны с российским бизнесом и не хотят покидать страну.
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