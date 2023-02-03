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Производители молока в России стали чаще маскировать реальный объем продукта

В уловке уличили такие бренды, как "Домик в деревне", "Бежин луг" и Viola

03 февраля 2023, 14:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Производители молочной продукции стали чаще указывать вес на упаковках в килограммах, чтобы скрыть реальный объём продукта. Об этом сообщает РБК.

Аналитики отметили, что в последнее время стало чаще появляться обозначение "1 кг" или "1000 г", отмечают аналитики. При этом один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 миллилитров.

В уловке уличили такие бренды, как "Домик в деревне", "Бежин луг" и Viola. 

Глава Национального союза производителей молока Артём Белов пояснил, что такой ход позволяет производителям не поднимать цену на продукцию во время кризиса.

 

Комментарии 7

  • либо надо обязать на ценниках писать цену за литр/кг либо продукты пора продавать в одной таре не каких 0.43л даешь честные 0.5
    03 февраля, Гость   Ответить
  • сто лет не видела пакет в которм был бы 1 литр молока. Или пачку масло весом 250 гр.То 180, то 170. А недавно одна попалась - вообще 150 гр.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • самое неприятное, что большинство рецептов рассчитано на определенный вес упаковки. Если мне на торт нужно 250 гр масла. , то приходится покупать 2 пачки. Или уменьшать рецепт
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Щас очередная говорилка-трибунная вынесет на обсуждение "всё мерить в попугаях" и заживём по честному
    03 февраля, Гость   Ответить
  • "Производители молочной продукции стали чаще указывать вес на упаковках в килограммах, чтобы скрыть реальный объём продукта". Смешно читать такую глупость. Не важно, указан вес или указан объем, это и есть количество товара. Для покупателей лучше указывать вес товара, его легко проверить на весах, объем проверить в магазине невозможно. Например, количество древесного угля и грунта для рассады в упаковке указывают в литрах. Часто явно видно, что реальный объем товара значительно меньше указанного, но проверить и доказать нет возможности.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Более того - даже наполнитель для кошачьего туалета сейчас большинство измеряет в литрах!!! Но жидкости обычно измеряют в литрах/ мл. Воду бутилированную никогда почему-то не продают в килограммах!!! Так же уменьшили массу шоколадных плиток - 100 гр. уже сложно найти. 9
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Объем нет возможности проверить в магазине, а вес пожалуйста, даже контрольные весы предлагают
    04 февраля, Гость   Ответить
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