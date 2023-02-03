Производители молока в России стали чаще маскировать реальный объем продукта
В уловке уличили такие бренды, как "Домик в деревне", "Бежин луг" и Viola
03 февраля 2023, 14:54, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Производители молочной продукции стали чаще указывать вес на упаковках в килограммах, чтобы скрыть реальный объём продукта. Об этом сообщает РБК.
Аналитики отметили, что в последнее время стало чаще появляться обозначение "1 кг" или "1000 г", отмечают аналитики. При этом один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 миллилитров.
В уловке уличили такие бренды, как "Домик в деревне", "Бежин луг" и Viola.
Глава Национального союза производителей молока Артём Белов пояснил, что такой ход позволяет производителям не поднимать цену на продукцию во время кризиса.
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