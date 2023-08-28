Производители продуктов предложили повышать цены при росте курса доллара
С такой инициативой выступила ассоциация "Руспродсоюз" — она предложила рассматривать изменение курса рубля как основание для повышения цен на товары
28 августа 2023, 17:45, ИА Амител
Производители продуктов выступили за привязку цен к курсу доллара. Как сообщает газета "Известия", с такой инициативой выступила ассоциация "Руспродсоюз" — она предложила рассматривать изменение курса рубля как основание для повышения цен на товары.
Накануне ассоциация обратилась с этой идеей в Межотраслевой экспертный совет. В своем письме "Руспродсоюз" отметил, что резкое ослабление рубля создало сложности для экономики предприятий. Проблемы вызвало и подорожание кредитов из-за роста ставки рефинансирования Центробанка с 8,5% до 12%.
Кроме того, отмечается рост цен на отечественное сырье, которое подорожало на фоне скачков курсов валют. Еще один фактор, влияющий на цену — повышение тарифов на грузоперевозки. Они в среднем выросли на 38% за год и на 10% за последние три месяца.
Ассоциация предложила сделать волатильность валют достаточным основанием для корректировки цен на продукты. Если торговая сеть не согласится с новым прейскурантом, поставщик может отказать в поставке продукции.
Отметим, что председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что смена условий ценообразования может быть рискованным шагом. Сети уже учитывают в переговорах ситуацию с курсом и предложил обсуждать возможные изменения индивидуально.
17:57:17 28-08-2023
Зарплаты тогда тоже давайте привяжем к курсу доллара
18:10:33 28-08-2023
Гость (17:57:17 28-08-2023) Зарплаты тогда тоже давайте привяжем к курсу доллара... а может доллар просто сделать национальной валютой и не заморачиваться
12:40:10 29-08-2023
гость (18:10:33 28-08-2023) а может доллар просто сделать национальной валютой и не замо... и правда, наверное, пора уже сдаться америкосам, и то при них будем жить лучше, чем при нынешней власти
16:34:07 29-08-2023
гость (18:10:33 28-08-2023) а может доллар просто сделать национальной валютой и не замо... так все же, ему хана, по ТВ так сказали, скукоживается на глазах. По ТВ врать не будут
18:02:06 28-08-2023
Откройте границы и вся эта иммпортозамещательская шняга загнётся, не выдержав конкуренцию ценой и качеством. Спасите россиян от разграбления !
18:06:05 28-08-2023
А при снижении курса рубля цены тоже будут снижаться?
18:14:59 28-08-2023
а что они там производят? прогуглю, запомню и никогда не куплю.
18:20:33 28-08-2023
Заигрались!
19:01:49 28-08-2023
Мы же уходим от доллара во взаиморасчета. А тут прямая привязка к доллару.
19:19:48 28-08-2023
Зарплаты в у.е. будем получать так же .
19:43:38 28-08-2023
Гость (19:01:49 28-08-2023) Мы же уходим от доллара во взаиморасчета. А тут прямая привя... Кто мы? Кто уходит? Никогда не уйдете, макало-коромыкало!
09:33:45 29-08-2023
Гость (19:43:38 28-08-2023) Кто мы? Кто уходит? Никогда не уйдете, макало-коромыкало! ... Так главный сказал, что мы уходим. Только всё уйти не можем.
12:18:51 29-08-2023
Гость (09:33:45 29-08-2023) Так главный сказал, что мы уходим. Только всё уйти не можем.... Так мы это, по- русски уходим. Пять раз на посошок, а потом с ночевкой.
19:50:39 28-08-2023
Бизнес склеит ласты, если сдерживать цены, появится дефицит товаров. Проблемы глубокие, решать их не кто не хочет, сдерживанием цены проблему не решить.
20:21:40 28-08-2023
Гость (19:50:39 28-08-2023) Бизнес склеит ласты, если сдерживать цены, появится дефицит ... А что тогда в магазинах продукты гниют? Аж такой дефицит, что никто покупать не хочет. А одежду зайдешь посмотреть, так кидаются тут же с предложениями показать, да примерить. Какой же это дефицит, если люди меньше покупать стали, а товары лежат?
20:35:19 28-08-2023
Доллар растет, цены растут. Доллар падает- ни одна падла цены не снижает. Значит, всё дело в падлах
20:49:22 28-08-2023
Продовольствие необходимо производить все свое, для этого в РФ есть все условия. Аграрии РФ уже сегодня кормят не только россиян, но и Африку бесплатно. Просто у перекупщиков -диких капиталистов нет культуры и умений. Государство олигархическое, воровское и монопольное. При эффективной работе, доллар будет болтаться вокруг рубля, а не наоборот.
20:58:11 28-08-2023
Гость (20:21:40 28-08-2023) А что тогда в магазинах продукты гниют? Аж такой дефицит, чт... Да, на выходных закупались продуктами в торговом центре. Баклажаны лежат замученные, никто их не покупает, видимо. Зелень повяла уже, огурцы тоже дряблые. Среди слив полно гнили. Не успевают люди раскупить товары, вот и лежит всё и портится. Арбузы только нормальными и были, да морковка. Где такое видано, когда дефицит?
21:43:34 28-08-2023
Гость (20:58:11 28-08-2023) Да, на выходных закупались продуктами в торговом центре. Бак... если бы вы немного задумались,то поняли простую вещь,товар в магазинах портиться не из за большого количество,а из за высокой цены и так решается проблема дефицита
22:44:17 28-08-2023
гость (21:43:34 28-08-2023) если бы вы немного задумались,то поняли простую вещь,товар ... Так может это ВАМ задуматься? хоть немного пошевелить мозгами. Вы хотя бы основы экономики изучали в университете? Причём здесь борьба с дефицитом и порча товара. Ну сгниет всё это. Это, по-вашему, выгодно продавцу? Ну у вас и "логика". Выставлю кабачки втридорога, это же дефицитный сейчас товар =)
09:14:59 29-08-2023
Гость (22:44:17 28-08-2023) Так может это ВАМ задуматься? хоть немного пошевелить мозгам... Нашли чем измерять дефицит, скоропортящимся продуктом, дефицит товаров уже есть сейчас и только высокая цена и меньшая доступность для населения сохраняет его ещё на прилавках магазина, но ассортимент уменьшился, вам потребляющим только продукты это конечно не заметно.
19:00:06 29-08-2023
Гость (22:44:17 28-08-2023) Так может это ВАМ задуматься? хоть немного пошевелить мозгам... это у вас логика нулевая и знание экономики так же,если бы вы не ЕГЭ сдавали,а учили реально политэкономику ,то вам бы знаком был один из законов капитализма
12:42:05 29-08-2023
Гость (20:58:11 28-08-2023) Да, на выходных закупались продуктами в торговом центре. Бак... мясо тоже тухнет, рыба ржавеет, народ огородами кормится
20:59:33 28-08-2023
Этих экстремистов и саботажников призывающих к ограничению доступа граждан к еде и созданию условий увеличения смертности в этой тяжелой для России обстановке пора поставить под жесткий контроль государства
07:46:15 29-08-2023
повышать цены --- хорошее предложение. А то деньги девать некуда, квартиры расхватывают, как горячие пирожки
09:52:34 29-08-2023
Гость (09:14:59 29-08-2023) Нашли чем измерять дефицит, скоропортящимся продуктом, дефиц... Ну каких товаров дефицит??? Техники? Зайдите на сайт РБТ. Да в магазинах его мало, но на интернет платформах просто тьма... и цены на любой кошелек, как говорится. Тот же пылесос вертикальный от 1,5т.р. до небес. На компьютер все что угодно и цены приемлемые. Также и с инструментом в леруа или все инструменты. А Озон и ВБ Вас вообще поразят ассортиментом и ценами))) Так что не показывайте свою глупость - интернет Вам в помощь от боязни дефицита))). А цены растут от жадности продавцов - это одна единственная причина.
11:43:45 29-08-2023
Анна (09:52:34 29-08-2023) Ну каких товаров дефицит??? Техники? Зайдите на сайт РБТ. Да... Это вы не демонстрируйте свою глупость, я работаю в этой сфере и дефицит уже есть и только высокая цена которая уже не доступна большинству сохраняет остатки на прилавке, вы через сайты смотрите, а я не посредственно вижу из нутри все процессы, и да, по поводу бытовой техники вы выбора тоже уже не имеете, так как импортные товары уже продают без гарантии, год продавец даёт, но возможно не сможет вам отремонтировать, так как запчастей не достать, поэтому выбор сокращается до белорусских или российских производителей, а импортных производителей допродают остатки, ценники растут каждый день, растущий доллар и параллельный импорт для вас делает цену не доступной, советский дефицит и заоблачные цены на товары не первой необходимости уже с нами.
11:48:50 29-08-2023
Анна (09:52:34 29-08-2023) Ну каких товаров дефицит??? Техники? Зайдите на сайт РБТ. Да... Я только закончила ремонт и обставила всю квартиру мне не надо рассказывать сказки, даже не интересно спорить, живите дальше в своих иллюзиях, вы если бы потребляли товары не первой необходимости, то вы бы эту чушь не писали, ваш комментарий отчётливо это демонстрирует.
13:50:39 29-08-2023
а что было до этого как то иначе?
13:58:18 29-08-2023
Гость (11:48:50 29-08-2023) Я только закончила ремонт и обставила всю квартиру мне не на... Кухню отремонтировала? Вот и дуй туда. Вари что-нибудь.