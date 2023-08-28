Производители продуктов предложили повышать цены при росте курса доллара

С такой инициативой выступила ассоциация "Руспродсоюз" — она предложила рассматривать изменение курса рубля как основание для повышения цен на товары

28 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Производители продуктов выступили за привязку цен к курсу доллара. Как сообщает газета "Известия", с такой инициативой выступила ассоциация "Руспродсоюз" — она предложила рассматривать изменение курса рубля как основание для повышения цен на товары.

Накануне ассоциация обратилась с этой идеей в Межотраслевой экспертный совет. В своем письме "Руспродсоюз" отметил, что резкое ослабление рубля создало сложности для экономики предприятий. Проблемы вызвало и подорожание кредитов из-за роста ставки рефинансирования Центробанка с 8,5% до 12%.

Кроме того, отмечается рост цен на отечественное сырье, которое подорожало на фоне скачков курсов валют. Еще один фактор, влияющий на цену — повышение тарифов на грузоперевозки. Они в среднем выросли на 38% за год и на 10% за последние три месяца.

Ассоциация предложила сделать волатильность валют достаточным основанием для корректировки цен на продукты. Если торговая сеть не согласится с новым прейскурантом, поставщик может отказать в поставке продукции.

Отметим, что председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что смена условий ценообразования может быть рискованным шагом. Сети уже учитывают в переговорах ситуацию с курсом и предложил обсуждать возможные изменения индивидуально.