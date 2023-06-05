Восемь человек погибли после употребления сидра в Ульяновской области

Все они покупали напиток в магазине одной сети

05 июня 2023, 16:05, ИА Амител

Кадр из видео

В Димитровграде Ульяновской области восемь человек умерли после употребления сидра. Об этом сообщили в региональном СК.

Отмечается, что все погибшие покупали напиток в сети магазинов "Территория пива". Производил его предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Сейчас у него проходит проверка.

Пострадавших доставили в больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", однако усилия врачей не дали результата. Пациенты скончались.