Восемь человек погибли после употребления сидра в Ульяновской области
Все они покупали напиток в магазине одной сети
05 июня 2023, 16:05, ИА Амител
Кадр из видео
В Димитровграде Ульяновской области восемь человек умерли после употребления сидра. Об этом сообщили в региональном СК.
Отмечается, что все погибшие покупали напиток в сети магазинов "Территория пива". Производил его предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Сейчас у него проходит проверка.
Пострадавших доставили в больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", однако усилия врачей не дали результата. Пациенты скончались.
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