Производственный комплекс построят в "полях" недалеко от барнаульского пивзавода

Сейчас участок, где запланировано строительство, бесхозный

17 марта 2023, 09:05, ИА Амител











Проект комплекса на ул. Попова, 272 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

В промзоне на ул. Попова, 272, запланировали строительство производственно-складского комплекса. Его возведёт компания, специализирующаяся на продаже и выпуске сельхозтехники, запчастей. На участке, где построят объекты, уже готовы фундаменты от прошлого нереализованного проекта. На них заказчик и "посадит" новые здания.

Оживить промзону

Эскизы производственно-складского комплекса презентовали на градсовете 15 марта. По словам автора проекта, руководителя архитектурной мастерской Владимира Золотова, участок имеет площадь 2,7 га, он никак не используется.

Всего на площадке запроектированы два габаритных здания, общая площадь которых составляет 7,2 тыс. квадратных метров. Строить корпуса будут по заказу ООО "Агромаг".

Площадка на ул. Попова, 272 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

"Для эксплуатации участка необходимо выполнить подъезды, сейчас их нет. На нашем участке есть существующие фундаменты, на которых мы и планируем продолжить строительство. Осознанно оставляем территорию между нашим зданием и красной линией: в перспективе здесь предполагается продолжение строительства. Так, параллельно улице Попова запланирован красивый административный корпус большей этажности", – отметил Владимир Золотов.

Здания построят из сэндвич-панелей красных и серых оттенков. Это цветовое решение выбрал заказчик.

"Чтобы оживить производственную зону, принято решение о ярком цветовом сочетании", – сказал архитектор.

Площадка на ул. Попова, 272 / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Перспективы улицы

При обсуждении проекта члены комиссии обратили внимание, что здания размещены на участке под углом относительно улицы Попова. По мнению депутата Барнаульской гордумы Евгения Носенко, это может осложнить последующую застройку улицы. Однако Владимир Золотов считает, что запроектированные объекты никак не отразятся на облике магистрали.

"В будущем улица Попова будет пересекаться с улицей Ковыльной под прямым углом. Наш участок не крайний, третья очередь строительства на площадке подчеркнёт улицу Попова – это не склады и производство, это административное здание. На углу – другая площадка, другое решение. Наши два криво стоящих объёма не будут видны с улицы", – объяснил Золотов.

Вызвало вопросы у членов градсовета и выбранное цветовое решение. На это архитектор с иронией ответил, что объекты находятся в производственной зоне, поэтому яркий красный цвет от пыли и сажи "приобретёт приятный оттенок и объединится с серой застройкой".

В результате проект решили поддержать.