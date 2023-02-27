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В России хотят создать фонды запасных частей самолётов, чтобы летали без проблем

Чтобы авиакомпании не столкнулись со сложностями при эксплуатации отечественных самолётов

27 февраля 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости формирования фондов запчастей для пассажирских самолётов и детально продумать логистику, сообщает РИА Новости.

"Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолётов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических и регламентных работ, ну и, соответственно, ремонта. Министерству промышленности надо держать этот вопрос на постоянном контроле", – подчеркнул Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что в 2023 году правительство направит 5 млрд рублей на модернизацию заводских мощностей по производству самолётов и компонентов для них.

В ближайшие 14 лет объём финансирования может составить 376 миллиардов рублей, добавил Мишустин.

Ранее в Госдуме предложили наладить массовое восстановление бывших в употреблении автозапчастей.

Комментарии 2

  • Ё-маё!!! А что раньше не было таких фондов!? Пора возвращать сметную казнь!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Господи!!!? Дай же наконец то второго Сталина на этих бездарей!!!???
    27 февраля, Гость   Ответить
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