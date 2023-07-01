Производство масла выросло почти в два раза в Алтайском крае
За пять месяцев 2023 года выросли объемы производства и других продуктов
01 июля 2023, 18:59, ИА Амител
Индекс производства продуктов питания в Алтайском крае составил 115,8% за пять месяцев 2023 года, сообщили в Алтайпищепроме.
Рост показателя обеспечило увеличение объемов производства мяса и субпродуктов (на 18,3%), мяса птицы (на 33,2%), колбасных изделий (на 21,8%), мясных полуфабрикатов (на 25,7%), а также продукции масложировой отрасли – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года индекс производства растительных масел и их нерафинированных фракций вырос в 1,8 раза. В случае с этим видом продуктов росту поспособствовал запуск нового завода по производству льняного и рапсового масла в Заринске, а также возобновление в конце 2022 года работы Бийского маслоэкстракционного завода.
Кроме того, росту индекса на 35,4% поспособствовало увеличение производства БАДов к пище.
19:57:07 01-07-2023
Вот когда потребление вырастит, приходите за нами на выборы...
20:26:44 01-07-2023
Потребление выросло ? К экспроприаторам, на плейбисците обращайся, за голосами.
09:10:41 02-07-2023
А масло ужасного качества. Всё на нём горит, жарить вообще нельзя