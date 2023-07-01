Производство масла выросло почти в два раза в Алтайском крае

За пять месяцев 2023 года выросли объемы производства и других продуктов

01 июля 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Индекс производства продуктов питания в Алтайском крае составил 115,8% за пять месяцев 2023 года, сообщили в Алтайпищепроме.

Рост показателя обеспечило увеличение объемов производства мяса и субпродуктов (на 18,3%), мяса птицы (на 33,2%), колбасных изделий (на 21,8%), мясных полуфабрикатов (на 25,7%), а также продукции масложировой отрасли – по сравнению с аналогичным периодом 2022 года индекс производства растительных масел и их нерафинированных фракций вырос в 1,8 раза. В случае с этим видом продуктов росту поспособствовал запуск нового завода по производству льняного и рапсового масла в Заринске, а также возобновление в конце 2022 года работы Бийского маслоэкстракционного завода.

Кроме того, росту индекса на 35,4% поспособствовало увеличение производства БАДов к пище.