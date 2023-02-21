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Барнаульский завод сможет выпускать до 12 трамваев в год

В Алтайском крае уже создана рабочая группа, участники которой просчитали ежегодную потребность в обновлении состава электротранспорта

21 февраля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"
Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Новое предприятие по сборке трамваев в Барнауле сможет производить до 10-12 вагонов в год при выходе на полную нагрузку. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, об этом заявил генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин.

Вопрос производства электротранспорта обсудили на совещании, в котором приняли участие гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, глава Барнаула Вячеслав Франк, зампредседателя правительства региона Александр Климин, а также руководители отраслевых министерств региона и администрации города.

По словам Отмашкина, в Барнауле уже есть подходящие производственные площадки. Кроме того, проработаны и вопросы с потенциальными поставщиками комплектующих для электротранспорта. В регионе уже создана рабочая группа, участники которой просчитали ежегодную потребность в обновлении состава электротранспорта, а также проработали дорожную карту проекта – она предполагает выпуск пилотного экземпляра трамвая менее чем через год. 

Комментарии 17

  • Дано - в Барнауе больше 200 вагонов. Вопрос - через сколько столетий получится полностью обновить городской парк трамваев?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Откуда в Барнауле 200 вагонов? Если 50 наберется, то хорошо
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Из чего они их собираются собирать не понятно. Единственный трамвай который мощностями страны удалось построить, ещё до санкции бросили гнить на территории института. Так как он является не ремонтопригодным. Тойоты у нас тоже собирали, но вот сделать их из Калины ни как ни получается, да и с Калинами уже беда
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Трамваи массово заменяют по стране. Барнаул почему то не в теме
    21 февраля, Гость   Ответить
  • хорошие новости, инновации внедряют в экономику, уазы патриоты появились с двойным жимом и перегазовкой, теперь трамваи будут бороздить Барнаул, слава богу все налаживается!!!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "Откуда в Барнауле 200 вагонов?" В Барнауле на балансе Горэлектротранса сейчас не менее 250 вагонов разных модификаций
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, зачем ты врешь?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле на балансе Горэлектротранса сейчас не менее 250 вагонов--- Включил трафик 22 насчитал штук 50. Где остальные?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ликвидация трамваев: 1. Ногинск 2. Шахты 3. Грозный 4. Дзержинск 5. Архангельск 6. Иваново 7. Тверь 8. Астрахань 9. Рязань 10. Воронеж 11. Карпинск 12. Усть-Илимск (ликвидация обсуждается)
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, где их массово заменяют по стране? Их массово ликвидируют по стране.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Это раньше было более 200 вагонов. Сейчас работает около 100 вагонов, до начала ремонта на линиях работало около 144 вагонов. 12 вагонов в год - темп производства вполне разумный. За 10 лет обновят все вагоны, потом снова начнут обновлять по новой. И так каждое десятилетие. А старые вагоны можно будет даром отдавать в другой город, подобно тому, как это делает сейчас Москва, если конечно все трамваи во всех городах не уберут, как уже убрали их из городов Грузии и Азербайджана
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Уже делали попытки на базе ВРМ вагоны делать, лет 20 назад но походу денег лишних не получалось выкроить поэтому не интересно стало.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Все правильно. Один гараж в месяц не сможет больше одного трамвая собрать.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Наш край всегда славился сельхозпродукцией. Может не нужно изобретать велосипед, а вырастить хороший урожай, излишки продать и купить готовые трамваи и т.п. ведь кушать хотят все.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Их массово ликвидируют по стране." - вообще то по стране идет программа "чистый воздух". И согласно ей городам начали выделять деньги, в том числе на закупку электротранспорта. "Уже делали попытки на базе ВРМ вагоны делать," - так трамваи и грузовые вагоны вещи совсем разные. Камаз тоже из грузовиков пробовал автобусы делать, но оказалось что поставить автобусный кузов на шасси Камаза недостаточно. Не выходит так автобус.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Завалим страну трамваями! Лет за 500...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Опять из Татры Т3 франкенштейна слепят
    22 февраля, Гость   Ответить
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