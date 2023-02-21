Барнаульский завод сможет выпускать до 12 трамваев в год

В Алтайском крае уже создана рабочая группа, участники которой просчитали ежегодную потребность в обновлении состава электротранспорта

21 февраля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Новое предприятие по сборке трамваев в Барнауле сможет производить до 10-12 вагонов в год при выходе на полную нагрузку. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, об этом заявил генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин.

Вопрос производства электротранспорта обсудили на совещании, в котором приняли участие гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, глава Барнаула Вячеслав Франк, зампредседателя правительства региона Александр Климин, а также руководители отраслевых министерств региона и администрации города.

По словам Отмашкина, в Барнауле уже есть подходящие производственные площадки. Кроме того, проработаны и вопросы с потенциальными поставщиками комплектующих для электротранспорта. В регионе уже создана рабочая группа, участники которой просчитали ежегодную потребность в обновлении состава электротранспорта, а также проработали дорожную карту проекта – она предполагает выпуск пилотного экземпляра трамвая менее чем через год.