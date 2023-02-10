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Завод по производству трамваев хотят построить в Барнауле. Как они будут выглядеть?

Да-да, жители города скоро смогут прокатиться на наших трамваях

10 февраля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"
Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Барнаульские инвесторы презентовали проект создания предприятия по производству и сборке трамваев. Проект представил генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин на совещании с участием главы города Вячеслава Франка, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Для создания предприятия есть необходимые производственные площадки, проработан вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих, которые будут задействованы в сборке трамваев. Также участникам совещания представили эскизы тестового трамвайного вагона, в том числе предполагаемый внешний вид.

"Согласно предварительным расчётам, его стоимость может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке сегодня, до 10%", – проинформировал Владимир Отмашкин.

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко сообщил, что вопрос поддержки указанного производства уже предварительно обсуждался на региональном уровне. В настоящий момент профильным министерством формируется перечень мер господдержки, которые возможно будет оказать предприятию при его создании.

В ближайшее время мэр Барнаула Вячеслав Франк планирует провести рабочую встречу на региональном уровне и рассмотреть перспективы ежегодного обновления трамвайного парка для городов края.

"Создание подобного предприятия – это достаточно перспективное направление, очень актуальное как для Алтайского края, так и для Барнаула в частности. Несмотря на ежегодное проведение капитально-восстановительных работ, большая часть вагонов имеет высокую степень изношенности. На сегодняшний день городу необходимо комплексное обновление трамвайного парка", – приводит мэрия слова Вячеслава Франка.

Отметим, в Барнаул в марте-апреле этого года придут 10 новых трамваев, которые купили на деньги краевого бюджета. В общей сложности на обновление общественного транспорта в краевой столице потратили около 750 миллионов рублей. Также городские власти планируют в 2023 году закупить 18 новых автобусов, которые передадут на баланс МУП "Горэлектротранс".

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 41

  • Кто деньги даст?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • С Отмашкиным все ясно, он строит помещения и всегда "За" строительство любой ерунды (другие вроде Шонии не лучше), а начинка этого завода чья ?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Единственный экземпляр макета трамвая R1 находится в заброшенном виде во дворе завода «Уралтрансмаш»" Это всё, что нужно знать о трамваях в России. Отмашкин просто в очереди на очередной распил бабла в рамках "технологического суверенитета"
    10 февраля, Гость   Ответить
  • При всем уважении к ВНО, этот проект - утопия. Ему уже года три как минимум и это просто очередной виток затянувшейся дискуссии
    10 февраля, Гость   Ответить
  • 20 лет на это ушло у Рейнгольда А.Ф., ну слава богу и Отмашкину, лишь бы получилось!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • а что не метро-поезда?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Отмашкин может многое, но не невозможное. И Рейнгольд и Нефёдов пытались ещё в 2018 году. Трамвай выпустить с нуля, это как ё-мобиль построить.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • хотят и построят - между ними пропасть в тысячу лет
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Даешь метро!!!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше с/х дальше развивать, там перспективы атомные
    10 февраля, Гость   Ответить
  • С таким же успехом можно автозавод строить. Здание это не главное в таком бизнесе. Ни один компонент для трамваев у нас не производится, большая часть даже в РФ не производится, но мы будем строить завод. При том, что музей построить не можем
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Рейнгольд и Нефёдов пытались ещё в 2018 году. ------ Кто такой Нефедов не знаю, но Рейнгольд с этой идеей фикс еще в 2010-2011 носился. Когда он в Алтайэлектротрансе рулить пытался. Электротранс закрыли, а Рейнгольд получается от идеи не отказался? Интересно его еще в администрацию пускают?)))
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Патриарх алтайского бизнеса имеет безупречные компетенции и опыт в строительстве. Он также удачно монетизировал свое хобби в сельском хозяйстве. Но на этом все, нужно остановиться, нельзя быть во всем профессионалом. Сами же аптекарей и стоматологов критиковали столько лет, мол лезут не туда
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Помнится баклицкий будучи замом евдокимова в Бийске открывал автомобильный завод. Даже помещение было, правда крыша бежала после дождя.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Цитата: профильным министерством формируется перечень мер господдержки **** Всё дело только в этом. Видимо, очень нужны оборотные средства. И чтобы без банковских процентов, и тем более без залога. А потом уже отработанный до автоматизма, что называется, "спуск на тормозах".
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А что же ты фамилии с маленькой буквы пишешь? Товарищ, ты откуда ? Неужели оттуда?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Не Алтайэлектротранс, а "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС", который работает до сих пор. Трамвай тогда собрали, все его видели:сине-белая гармошка. Но развития это производство не получило. Кому-то было выгодно покупать б. у. трамваи разных моделей.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А зачем такая обтекаемая кабина? Городу нужно больше трамваев и троллейбусов и... ограничить въезд личного транспорта в город
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Вот и брали б пример, а то понавыводят денег в Великобритании или складируют их в недвижимость в других городах, а край в нищету упал ниже некуда! А виной всему мерканьское образование и глупость от сытой жизни! Берите пример, и край станет лучшим по экономике среди регионов РФ, даже не имея нефти и газа добычи. В конце 19 начале 20 века Алтай был лидером экономики всего лишь производя сливочное масло, оно давало 3 х кратный ВРП.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Не Алтайэлектротранс, а "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС"-------- Рейнгольд в Горэлектротрансе работал хз как давно. Года с 2008 там был директор Семдянкин, потом Снитко, потом Семыкин (чтоб этому лизоблюду сковородка погорячее досталась), потом Петряшин. Кто сейчас не знаю. Рейнгольду "сделали" Алтайэлектротранс в ноябре 2008 года. А сине-белая гармошка - это питерский трамвай "Пионер" для наших подъемов у него оказались дохловатые моторы. Я немного в теме этих вопросов. )
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А как насчет завода по выпуску лифтов в Заринске ? Трамваи та же история. Недавно проезжали мимо дисней ленда в Тальменском районе , пора подновить.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если в благоприятные годы не смогли наладить производство трамваев, то сейчас в период когда, все для фронта, все для победы, это утопия.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше сразу метро! серьёзно!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Да сделайте дрезину на механическом приводе: 2 колёсные пары,щит из дерева,да качалка- пассажиры сами будут приводить её в движение. Нужны только рельсы! Можно ещё оглобли присобачить и лошадку впрячь.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Идея хорошая. Но по поводу реализации большие сомнения. Хотя если бы действительно создали такое производство, то было бы за что вспоминать Губернатора хорошим словом. Только картинка проекта какая-то устаревшая. Если делать новые трамваи, то надо ориентироваться хотя бы на опыт других стран, где этим занимаются более успешно. Посмотрите хотя бы, какие вагоны ходят по Москве. Да в конце концов, надо как китайцы: увидят технику, что понравится тут же копируют и не страдают от комплексов перед "правообладателями".
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вообще-то в Союз ещё входит алтайгеомаш, на котором нет работы, я так понимаю именно о нем и идёт речь, так что строить не надо будет, просто загрузить имеющиеся производственные мощности
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Конструкторские компетенции есть в наличии? Велосипед с нуля спроектировать некому, а тут транспортное машиностроение.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Опять кудиновщина (постфактум).
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Нытикам в комментариях. Трамвай — примитивный электрический прибор. Ток снимается с колбасы и рельса и через хитровыдуманную систему превращается в усилие на моторах. Электромоторы в России вполне в состоянии сделать. Не сделают подходящий — китайский купят. Ничего страшного. Мозги для управления электромотором делает Новосибирск — «АРС-ТЕРМ», современный и тихий вариант. Шофёра о них отзываются положительно.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • На Геомаше буровые уже наладиди современные, в очередь раскупаются, теперь и трамваи начнут
    10 февраля, Гость   Ответить
  • "Шофёра о них отзываются положительно." -------- Водитель трамвая называется
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а гвозди ваше простота, но мы и даже не делаем
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Что мешает на ВРЗ трамваи собирать?!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Его( трамвай) уже собирают. На территории Геомаша.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Его( трамвай) уже собирают. На территории Геомаша. ---- Зачем, тогда, Отмашкину хочется строить какой-то завод?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • На эскизах трамвай смотрится как агрессивный бык или акула.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • русские автобусы, бело-зеленые такие, на 10 маршруте были... наше российское творчество? удобные были, прям скотовозки, и куда все делись, они же не ломаются, а если ломаются, то проволокой скручиваются? а то мерсы какие-то, на 35 и 55 маршруте, они там уже лет по 20 ходят, так еще до этого бу были, а еще в них почему-то сидений много и обычно поручни везде, стоя хоть держаться можно
    10 февраля, Гость   Ответить
  • вроде не бездельники и могли бы жить Надааа понедельники взять и отменить.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если бы сказали китайцы, что в течение года построят завод и выпустят первый трамвай - я бы поверил...
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Чего у нас только тут не выпускали- и китайские жёлтые автобусы, и китайские же джипы Адмирал, а несколько лет назад Барнаул завалил всю Россию (1 место по продажам в штуках) китайскими мотоциклами Рейсер... ЁЛКИ-ПАЛКИ, ДА МЫ ДАЖЕ ТУПО ВОДКУ РАЗУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ! Водку!!!! Было 7 заводов, теперь- один, продукцию которого даже нюхать опасно... Какие к бесам трамваи? Вы что?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на геомаше буровые делают одну в полгода,хотя производственные мощности имеются. Работать не кому,все нормальные спецы разбежались. Ген.директора меняются как перчатки..
    12 февраля, Гость   Ответить
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