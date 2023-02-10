Завод по производству трамваев хотят построить в Барнауле. Как они будут выглядеть?

Да-да, жители города скоро смогут прокатиться на наших трамваях

10 февраля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Барнаульские инвесторы презентовали проект создания предприятия по производству и сборке трамваев. Проект представил генеральный директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин на совещании с участием главы города Вячеслава Франка, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Для создания предприятия есть необходимые производственные площадки, проработан вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих, которые будут задействованы в сборке трамваев. Также участникам совещания представили эскизы тестового трамвайного вагона, в том числе предполагаемый внешний вид.

"Согласно предварительным расчётам, его стоимость может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке сегодня, до 10%", – проинформировал Владимир Отмашкин.

Заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко сообщил, что вопрос поддержки указанного производства уже предварительно обсуждался на региональном уровне. В настоящий момент профильным министерством формируется перечень мер господдержки, которые возможно будет оказать предприятию при его создании.

В ближайшее время мэр Барнаула Вячеслав Франк планирует провести рабочую встречу на региональном уровне и рассмотреть перспективы ежегодного обновления трамвайного парка для городов края.

"Создание подобного предприятия – это достаточно перспективное направление, очень актуальное как для Алтайского края, так и для Барнаула в частности. Несмотря на ежегодное проведение капитально-восстановительных работ, большая часть вагонов имеет высокую степень изношенности. На сегодняшний день городу необходимо комплексное обновление трамвайного парка", – приводит мэрия слова Вячеслава Франка.

Отметим, в Барнаул в марте-апреле этого года придут 10 новых трамваев, которые купили на деньги краевого бюджета. В общей сложности на обновление общественного транспорта в краевой столице потратили около 750 миллионов рублей. Также городские власти планируют в 2023 году закупить 18 новых автобусов, которые передадут на баланс МУП "Горэлектротранс".