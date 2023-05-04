Чтобы обрести удачу на весь оставшийся год, наши предки в Проклов день традиционно задабривали домового. Славяне ставили ему угощение за печкой или в укромном месте на кухне. Люди считали, что за это он будет оберегать домочадцев и сопутствовать им во всех делах.

Старики рано утром обязательно 4 мая шли на околицу (к изгороди вокруг деревни), поворачивались на запад, в сторону тьмы и произносили разные заговоры. Чтобы нечисть отступила.

Также народ в Проклов день устраивал игры и пляски для поднятия настроения после ухода зимы.