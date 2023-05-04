НОВОСТИОбщество

Проклов день: что сделать 4 мая, чтобы обрести удачу на весь год?

Праздник, посвящённый священномученику Проклу и его единомышленникам, отмечают сегодня

04 мая 2023, 06:22, Анастасия Бичакова

Фото: goodfon.ru
Фото: goodfon.ru

Народный и христианский праздник Проклов день отмечают в России 4 мая. Он посвящён священномученику Проклу и другим мученикам, принявшим смерть за Христа в IV веке.

Эта дата связана с множеством традиций и запретов. Как в Проклов день привлечь в свою жизнь удачу и что категорически запрещено делать – читайте на amic.ru.

1

Традиции: как обрести удачу на весь оставшийся год в Проклов день?

Чтобы обрести удачу на весь оставшийся год, наши предки в Проклов день традиционно задабривали домового. Славяне ставили ему угощение за печкой или в укромном месте на кухне. Люди считали, что за это он будет оберегать домочадцев и сопутствовать им во всех делах.

Старики рано утром обязательно 4 мая шли на околицу (к изгороди вокруг деревни), поворачивались на запад, в сторону тьмы и произносили разные заговоры. Чтобы нечисть отступила.

Также народ в Проклов день устраивал игры и пляски для поднятия настроения после ухода зимы.

2

Что нельзя делать в Проклов день?

В Проклов день категорически запрещено рубить деревья. По поверьям, это – к голоду и болезням.

Кроме того, 4 мая не рекомендуют надевать вещи красного цвета. Иначе есть риск, что в семейной жизни наступит разлад.

Помимо этого, в Проклов день нельзя держать открытыми двери и окна. В противном случае, верили в старину, в дом могут проникнуть потусторонние силы.

3

Народные приметы в Проклов день

  • Гром в Проклов день – к хорошему урожаю.
  • Черёмуха 4 мая зацвела – значит, лето будет жарким.
  • Муравьи ползут с добычей – зерновые культуры хорошо взойдут.
Кадр из мультфильма

Пять способов, как задобрить домового 1 апреля и обрести удачу на весь год

В День пробуждения домового принято задабривать сущность, чтобы обрести удачу и счастье
НОВОСТИОбщество
праздники религия

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров