Проклов день: что сделать 4 мая, чтобы обрести удачу на весь год?
Праздник, посвящённый священномученику Проклу и его единомышленникам, отмечают сегодня
04 мая 2023, 06:22, Анастасия Бичакова
Народный и христианский праздник Проклов день отмечают в России 4 мая. Он посвящён священномученику Проклу и другим мученикам, принявшим смерть за Христа в IV веке.
Эта дата связана с множеством традиций и запретов. Как в Проклов день привлечь в свою жизнь удачу и что категорически запрещено делать – читайте на amic.ru.
Традиции: как обрести удачу на весь оставшийся год в Проклов день?
Чтобы обрести удачу на весь оставшийся год, наши предки в Проклов день традиционно задабривали домового. Славяне ставили ему угощение за печкой или в укромном месте на кухне. Люди считали, что за это он будет оберегать домочадцев и сопутствовать им во всех делах.
Старики рано утром обязательно 4 мая шли на околицу (к изгороди вокруг деревни), поворачивались на запад, в сторону тьмы и произносили разные заговоры. Чтобы нечисть отступила.
Также народ в Проклов день устраивал игры и пляски для поднятия настроения после ухода зимы.
Что нельзя делать в Проклов день?
В Проклов день категорически запрещено рубить деревья. По поверьям, это – к голоду и болезням.
Кроме того, 4 мая не рекомендуют надевать вещи красного цвета. Иначе есть риск, что в семейной жизни наступит разлад.
Помимо этого, в Проклов день нельзя держать открытыми двери и окна. В противном случае, верили в старину, в дом могут проникнуть потусторонние силы.
Народные приметы в Проклов день
- Гром в Проклов день – к хорошему урожаю.
- Черёмуха 4 мая зацвела – значит, лето будет жарким.
- Муравьи ползут с добычей – зерновые культуры хорошо взойдут.
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