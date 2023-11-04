Свою вину 32-летний бизнес-тренер не признает

04 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Кадр: YouTube

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", сообщили в столичной прокуратуре.

По информации ведомства, обвиняемый с соучастниками создавал у людей ложное представление о том, что с помощью его платных курсов, тренингов и вебинаров обучающиеся якобы смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.

"Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей", – говорится в сообщении.

Вину 32-летний бизнес-тренер не признал. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу. Правоохранители тем временем устанавливают иные эпизоды преступной деятельности.