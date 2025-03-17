Известные жители Алтайского края рассказали, как сталкивались с телефонными мошенниками
Аферисты звонят журналистам, телеведущим, депутатам и бизнесменам
17 марта 2025, 12:05, ИА Амител
14 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировали в прошлом году в Алтайском крае – по оценкам правоохранителей и экспертов, злоумышленники выудили у жителей региона около 2,5 млрд рублей. Как сообщает "Атмосфера", сталкиваются с ними и известные барнаульцы.
Например, депутат АКЗС от "Единой России" Юрий Матвейко рассказал, что получает мошеннические звонки постоянно. Кроме того, они поступают и членам его семьи.
"Каждый день около десяти таких звонков получаем, несмотря на то, что стоят программы, блокирующие сомнительные номера. Мы уже привыкли просто сбрасывать такие звонки, но, конечно, они достают. Пока на уловки мошенников не попались", – заявил парламентарий.
Журналист и писатель Владимир Токмаков признался, что однажды попался на уловки мошенников. Они представились сотрудниками Пенсионного фонда и заявили, что нашли у него несколько неучтенных лет трудового стажа. Токмаков сталкивался с ситуацией потери документов о стаже в 90-е, а потому ничего не заподозрил.
"Они предложили записать меня на прием в Пенсионный фонд через "Госуслуги". Я согласился. Мне пришла на телефон СМС, я продиктовал код. Мне говорят: "В субботу вас устроит подойти на прием?" В этот момент я понял, что это мошенники. Пенсионный фонд по субботам не работает. Поругался, положил трубку. Но злоумышленники успели поменять пароль от моего аккаунта, скачали все мои документы", – добавил журналист.
Токмаков поехал в МФЦ и объяснил ситуацию. Ему поменяли пароль, однако объяснили, что аферисты все равно смогут взять кредит. По этой причине он обратился в полицию и написал заявление.
Депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия – За правду" Людмила Суслова также регулярно получает звонки от аферистов. Одно время она пыталась разговаривать со злоумышленниками, а после поняла, что такие разговоры могут навредить.
Ведущая телеканала "Вести Алтай" Вера Климанова тоже рассказала историю о мошенничестве. Ее дочь хотела купить товар через сайт объявлений – он был с доставкой из другого города, но ощутимо дешевле.
"Человек очень гладко говорил, сразу же предложил перевести общение в мессенджер. Там начал отправлять голосовые сообщения, у него был характерный акцент. А затем началось: деньги надо перевести на "безопасный" счет, код от которого якобы будет только у нас. А когда мы увидим товар, сможем перевести деньги либо им, либо обратно себе. В этот момент стало окончательно понятно, что здесь все нечисто", – сказала журналистка.
Депутат БГД от "Единой России" Сергей Струченко неоднократно получал звонки сомнительного характера, в ходе которых собеседник пытался вытянуть личную информацию. Кроме того, приходят и ссылки якобы от банков. Он игнорирует такие провокации и советует это и другим.
Депутат АКЗС от фракции КПРФ Андрей Кривов тоже сталкивался с мошенниками – обычно они представлялись полицейскими или сотрудниками операторов сотовой связи.
"Я сразу клал трубку. Мне кажется, что в этом направлении ведется достаточно хорошая информационная кампания", – сказал Кривов.
Депутат Государственной Думы от Барнаульского округа, член партии "Единая Россия" Даниил Бессарабов назвал дистанционное мошенничество все более серьезной проблемой. К нему неоднократно обращались люди, которые жаловались на обман.
"К сожалению, способов обмануть все больше. По этой причине мы с коллегами – депутатами Государственной Думы определились приоритетно разработать и принять такие законы, которые смогут поставить заслон этой преступности. Тем не менее каждому советую быть бдительнее, чтобы не попадаться на уловки преступников", – заключил Бессарабов.
12:13:29 17-03-2025
убирался на выодных. нашел свою старую нокию 8800.
ни воцапов, ни гетконтактов, ни спама, ни-че-го.
по работе и ноутом с планшетом можно обойтись.
поэтому мне звонить и писать вообще смысла никакого.
всем советую избавляться от этих сенсоров и спокойно жить как 20 лет назад
12:28:29 17-03-2025
Гость (12:13:29 17-03-2025) убирался на выодных. нашел свою старую нокию 8800.ни воц... Можно и лопухом подтираться
12:26:46 17-03-2025
Бессарабов прав, способов обмана очень много и их становится больше. Наш Президент на прямой линии советовал не поддерживать телефонный разговор с мошенниками, а сразу отключаться. Совет дельный, но возможно, до Владимира Владимировича мошенникам пока не удается дозвониться. Ведь в том-то и суть, что у преступников заготовлено множество «крючков», которыми цепляют жертву, стоит только откликнуться на звонок. Самый простой и верный способ - не отвечать на незнакомые звонки. Законодатели же могут помочь людям, запретив СОВСЕМ различным организациям обзвон населения. Если бы обманутый журналист знал, что есть закон, запрещающий звонить людям из пенсионного фонда, то не повелся бы на уловку. Когда у госучреждений возникает необходимость пообщаться с гражданами, пусть пишут почтовые письма, как это делается в большинстве стран мира.
12:45:17 17-03-2025
мошенники залезли уже в поселенческие соцсети, дают объявления о закупке скота у населения. Начинаешь звонить им - сразу списываются все деньги с телефона, даже с кнопочного. Потом они сами перезванивают, достаточно просто трубку снять - опять всё спишется. Лучше совсем не звонить по объявлениям и не отвечать на незнакомые звонки. Особенно много мошенников на Авито.
13:05:44 17-03-2025
гость (12:45:17 17-03-2025) мошенники залезли уже в поселенческие соцсети, дают объявлен... Что Авито! Даже по номерам в Дубль ГИС нельзя звонить! В Барнауле на Новом рынке есть киоск, принимающий радиодетали. Смотрю номер в Дубль ГИС, звоню. Никто не ответил, но с телефона списались деньги , на тот момент было рублей 50. Такие вот радиомеханики)))
14:39:48 17-03-2025
сотрудники мобильных операторов сами мошенничают без стыда и совести. Когда только правоохранительные органы ими займутся? Ну сколько можно обирать кошельки населения?
14:42:02 17-03-2025
Давно уже сбрасываю звонок с незнакомого номера. Копирую и пробиваю. Чаще всего Чувашия, Краснодарский край, Подмосковье, ещё какой-нибудь регион. Знаю, что мне оттуда не звонят. Читаю отзывы, чаще всего пишут, что мошенники на этом номере. Блокирую номер. Больше с этого номера не звонят.
14:47:56 17-03-2025
А ещё ноу-хау - пишут на почту для организации якобы от ФНС о противодействии нелегальной занятости. Обвиняют организацию в организации нелегальной занятости и уходе от налогов. Предлагают сканировать QR код. Письмо солидное, подписано цифровой подписью. Не ведитесь, мошенники, ничего не сканируйте!
15:03:30 17-03-2025
Пенсионный фонд по субботам работает. Во многих райцентрах последняя суббота месяца рабочая.
20:49:37 17-03-2025
На сегодняшний день, этот вопрос можно было значительно решить следующим образом. Обратили внимание, что большинство звонков не с наших регионов. Очень много звонков начинаются с таких же как у нас похожих цифр. 960, 909 и т.д., но у меня к примеру стоит приложение, которое определяет регион. Было бы замечательно, если бы человек сам мог определять с каким регионов ему разрешены входящие звонки. По России регулярно мало кто созванивается, вернее ждёт звонка. Сейчас у меня установлено приложение, только которому сам задаёшь, как начинается номер, чтобы он сразу блокировался. Но это тысячи вариантов, постепенно их заношу. Но лучше бы сразу по регионам.
Может специально так никогда не сделают, т.к. часто любит ВЦИОМ звонить. Изучать общественное мнение, если это вообще они. А так получается, звонит незнакомый человек под видом анкеты и узнают всякую личную информацию. Для спамеров само то. Последний раз оттуда звонили, я догадался спросить адрес ВЦИОМ. Назвали его верно и с неохотой. Я даже не успел спросить, какая ближайшая станция метро, вопрос уже более каверзный, немного хамили и бросили трубку.
21:20:00 17-03-2025
Гость (20:49:37 17-03-2025) На сегодняшний день, этот вопрос можно было значительно реши... Сейчас номера не привязаны к регионам, как раньще. Могут звонить откуда угодно. В Барнауле есть люди с московскими, крымскими номерами ит.д.