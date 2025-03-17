Известные жители Алтайского края рассказали, как сталкивались с телефонными мошенниками

Аферисты звонят журналистам, телеведущим, депутатам и бизнесменам

17 марта 2025, 12:05, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

14 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий зарегистрировали в прошлом году в Алтайском крае – по оценкам правоохранителей и экспертов, злоумышленники выудили у жителей региона около 2,5 млрд рублей. Как сообщает "Атмосфера", сталкиваются с ними и известные барнаульцы.

Например, депутат АКЗС от "Единой России" Юрий Матвейко рассказал, что получает мошеннические звонки постоянно. Кроме того, они поступают и членам его семьи.

"Каждый день около десяти таких звонков получаем, несмотря на то, что стоят программы, блокирующие сомнительные номера. Мы уже привыкли просто сбрасывать такие звонки, но, конечно, они достают. Пока на уловки мошенников не попались", – заявил парламентарий.

Журналист и писатель Владимир Токмаков признался, что однажды попался на уловки мошенников. Они представились сотрудниками Пенсионного фонда и заявили, что нашли у него несколько неучтенных лет трудового стажа. Токмаков сталкивался с ситуацией потери документов о стаже в 90-е, а потому ничего не заподозрил.

"Они предложили записать меня на прием в Пенсионный фонд через "Госуслуги". Я согласился. Мне пришла на телефон СМС, я продиктовал код. Мне говорят: "В субботу вас устроит подойти на прием?" В этот момент я понял, что это мошенники. Пенсионный фонд по субботам не работает. Поругался, положил трубку. Но злоумышленники успели поменять пароль от моего аккаунта, скачали все мои документы", – добавил журналист.

Токмаков поехал в МФЦ и объяснил ситуацию. Ему поменяли пароль, однако объяснили, что аферисты все равно смогут взять кредит. По этой причине он обратился в полицию и написал заявление.

Депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия – За правду" Людмила Суслова также регулярно получает звонки от аферистов. Одно время она пыталась разговаривать со злоумышленниками, а после поняла, что такие разговоры могут навредить.

Ведущая телеканала "Вести Алтай" Вера Климанова тоже рассказала историю о мошенничестве. Ее дочь хотела купить товар через сайт объявлений – он был с доставкой из другого города, но ощутимо дешевле.

"Человек очень гладко говорил, сразу же предложил перевести общение в мессенджер. Там начал отправлять голосовые сообщения, у него был характерный акцент. А затем началось: деньги надо перевести на "безопасный" счет, код от которого якобы будет только у нас. А когда мы увидим товар, сможем перевести деньги либо им, либо обратно себе. В этот момент стало окончательно понятно, что здесь все нечисто", – сказала журналистка.

Депутат БГД от "Единой России" Сергей Струченко неоднократно получал звонки сомнительного характера, в ходе которых собеседник пытался вытянуть личную информацию. Кроме того, приходят и ссылки якобы от банков. Он игнорирует такие провокации и советует это и другим.

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Андрей Кривов тоже сталкивался с мошенниками – обычно они представлялись полицейскими или сотрудниками операторов сотовой связи.

"Я сразу клал трубку. Мне кажется, что в этом направлении ведется достаточно хорошая информационная кампания", – сказал Кривов.

Депутат Государственной Думы от Барнаульского округа, член партии "Единая Россия" Даниил Бессарабов назвал дистанционное мошенничество все более серьезной проблемой. К нему неоднократно обращались люди, которые жаловались на обман.