Прокуратура начала проверку из-за аварии с грузовиком в Горняке
Почти 100 домов из-за ДТП остались без отопления
14 апреля 2024, 12:13, ИА Амител
Фото с места аварии / Прокуратура Алтайского края
Прокуратура установит причины ДТП с грузовиком в Горняке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что водитель погрузчика задел опору теплотрассы, из-за чего она рухнула, оставив без отопления 86 частных домов и 10 двухэтажек.
Предварительно, большегруз не опустил погрузочно-разгрузочный механизм, из-за чего тот задел несущие конструкции теплотрассы на перекрестке улиц Объездной и Миронова.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства, а также выясняет причины и условия, которые способствовали ЧП. Подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время.
Местные власти контролируют ситуацию.
12:20:50 14-04-2024
Водилу затиранят
09:36:19 15-04-2024
Грыша (12:20:50 14-04-2024) Водилу затиранят... Задел одну опору, а "свернулся " как карточный домик участок теплотрассы к сотне домов ((( Трубы попадали с опор (если их так можно назвать), порвались на стыках и соединениях, хлынул кипяток по всему участку теплотрассы. А виноват стрелочник, в данном случае водитель.