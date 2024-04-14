Прокуратура начала проверку из-за аварии с грузовиком в Горняке

Почти 100 домов из-за ДТП остались без отопления

14 апреля 2024, 12:13, ИА Амител

Фото с места аварии / Прокуратура Алтайского края

Прокуратура установит причины ДТП с грузовиком в Горняке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что водитель погрузчика задел опору теплотрассы, из-за чего она рухнула, оставив без отопления 86 частных домов и 10 двухэтажек.

Предварительно, большегруз не опустил погрузочно-разгрузочный механизм, из-за чего тот задел несущие конструкции теплотрассы на перекрестке улиц Объездной и Миронова.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства, а также выясняет причины и условия, которые способствовали ЧП. Подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время.

Местные власти контролируют ситуацию.