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Прокуратура начала проверку из-за аварии с грузовиком в Горняке

Почти 100 домов из-за ДТП остались без отопления

14 апреля 2024, 12:13, ИА Амител

Фото с места аварии / Прокуратура Алтайского края
Фото с места аварии / Прокуратура Алтайского края

Прокуратура установит причины ДТП с грузовиком в Горняке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что водитель погрузчика задел опору теплотрассы, из-за чего она рухнула, оставив без отопления 86 частных домов и 10 двухэтажек.

Предварительно, большегруз не опустил погрузочно-разгрузочный механизм, из-за чего тот задел несущие конструкции теплотрассы на перекрестке улиц Объездной и Миронова.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства, а также выясняет причины и условия, которые способствовали ЧП. Подачу тепла планируют восстановить в ближайшее время. 

Местные власти контролируют ситуацию.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Грыша

12:20:50 14-04-2024

Водилу затиранят

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Родом из Горняка

09:36:19 15-04-2024

Грыша (12:20:50 14-04-2024) Водилу затиранят... Задел одну опору, а "свернулся " как карточный домик участок теплотрассы к сотне домов ((( Трубы попадали с опор (если их так можно назвать), порвались на стыках и соединениях, хлынул кипяток по всему участку теплотрассы. А виноват стрелочник, в данном случае водитель.

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