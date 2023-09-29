Прокуратура начала проверку после наезда на ребенка в Барнауле

С места аварии школьника доставили в больницу

29 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Кадр из видео

Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием ребенка в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что водитель автомобиля Mazda Premacy наехал на 11-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место прибыли врачи скорой помощи, мальчика доставили в больницу.

Информация о его состоянии уточняется.

В прокуратуре напомнили, что все участники дорожного движения должны соблюдать правила и следить за безопасностью.