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Прокуратура начала проверку после наезда на ребенка в Барнауле

С места аварии школьника доставили в больницу

29 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием ребенка в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что водитель автомобиля Mazda Premacy наехал на 11-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место прибыли врачи скорой помощи, мальчика доставили в больницу.

Информация о его состоянии уточняется.

В прокуратуре напомнили, что все участники дорожного движения должны соблюдать правила и следить за безопасностью.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

13:58:22 29-09-2023

водитель конечно виноват, но надо учить детей переходить дорогу, как раньше нас учили! посмотрел на лево убедился что пропускают пошёл и смотришь направо! воитель в 99% заметит и уступит и специально же давить не будет, всегда остаётся 1% случайный и пешеходы должны быть внимательны чтобы быть живыми и здоровыми!!! А не бежать не глядя под машину считая что они правы!

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Гость

14:21:00 29-09-2023

Противоречивая инфа: то ОКОЛО перехода, то НА переходе. А это очень влияет на вывод о виновности водителя. Было время когда детишки развлекались перебегая дорогу где попало перед движущимися автомобилями.

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Гость

15:19:01 29-09-2023

Гость (14:21:00 29-09-2023) Противоречивая инфа: то ОКОЛО перехода, то НА переходе. А эт... Обгон нельзя совершать и ОКОЛО перехода.

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