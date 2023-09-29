Прокуратура начала проверку после наезда на ребенка в Барнауле
С места аварии школьника доставили в больницу
29 сентября 2023, 11:29, ИА Амител
Кадр из видео
Прокуратура проводит проверку по факту аварии с участием ребенка в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Установлено, что водитель автомобиля Mazda Premacy наехал на 11-летнего школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место прибыли врачи скорой помощи, мальчика доставили в больницу.
Информация о его состоянии уточняется.
В прокуратуре напомнили, что все участники дорожного движения должны соблюдать правила и следить за безопасностью.
13:58:22 29-09-2023
водитель конечно виноват, но надо учить детей переходить дорогу, как раньше нас учили! посмотрел на лево убедился что пропускают пошёл и смотришь направо! воитель в 99% заметит и уступит и специально же давить не будет, всегда остаётся 1% случайный и пешеходы должны быть внимательны чтобы быть живыми и здоровыми!!! А не бежать не глядя под машину считая что они правы!
14:21:00 29-09-2023
Противоречивая инфа: то ОКОЛО перехода, то НА переходе. А это очень влияет на вывод о виновности водителя. Было время когда детишки развлекались перебегая дорогу где попало перед движущимися автомобилями.
15:19:01 29-09-2023
Гость (14:21:00 29-09-2023) Противоречивая инфа: то ОКОЛО перехода, то НА переходе. А эт... Обгон нельзя совершать и ОКОЛО перехода.