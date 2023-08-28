Прокуратура начала проверку после пожара на теплоходе в Барнауле

Возгорания не произошло, но случилось задымление

28 августа 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о задымлении на теплоходе в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно, около 16 часов по местному времени на Оби в черте Барнаула произошло задымление машинного отделения теплохода "Москва-175", принадлежащего ООО "Барнаульский речной порт". Судно следовало по маршруту из Барнаула в Рассказиху.

Возгорания не допущено, при этом факт задымления зафиксирован. Пассажиров в пункт назначения доставили другим теплоходом.