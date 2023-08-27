Теплоход загорелся на реке в Барнауле
Возгорание произошло на первой остановке
27 августа 2023, 16:50, ИА Амител
Фото: Вкурсе22
Пожар произошел на теплоходе в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Вкурсе22".
По словам автора сообщения, возгорание на судне случилось на первой остановке - "Сады". Людей вывели. На фото видно, как одна из частей теплохода дымится.
Предварительно, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в промышленном здании на территории Барнаула.
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