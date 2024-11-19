Прокуратура начала проверку после столкновения трамвая и автобуса в Барнауле

По ее итогам будут приняты меры

19 ноября 2024, 17:53, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Прокуратура начала проверку в связи со столкновением трамвая и автобуса в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 19 ноября, на пересечении улиц Власихинской и Лазурной. Трамвай столкнулся с автобусом, который двигался по маршруту № 10.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети", – рассказала помощник прокурора края Мария Антошкина.

Сейчас проведение прокурорской проверки продолжается.