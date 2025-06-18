В Барнауле загорелся автобус с 60 пассажирами

Очаг пожара находился в моторном отсеке

18 июня 2025, 20:43, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на пересечении шоссе Ленточный Бор и Южного тракта загорелся моторный отсек маршрутного автобуса № 119, сообщили в региональном МЧС.

"По предварительным данным, в салоне находилось около 60 человек (дети отсутствовали). К счастью, все пассажиры успешно эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет", – рассказали спасатели.

На месте работали шесть пожарных, задействовано две автоцистерны. Пожар потушили на площади 18 "квадратов".

Предположительно, причиной пожара стала техническая неисправность систем или узлов транспортного средства, поскольку очаг возгорания находился в моторном отсеке.