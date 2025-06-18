В Барнауле загорелся автобус с 60 пассажирами
Очаг пожара находился в моторном отсеке
18 июня 2025, 20:43, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле на пересечении шоссе Ленточный Бор и Южного тракта загорелся моторный отсек маршрутного автобуса № 119, сообщили в региональном МЧС.
"По предварительным данным, в салоне находилось около 60 человек (дети отсутствовали). К счастью, все пассажиры успешно эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет", – рассказали спасатели.
На месте работали шесть пожарных, задействовано две автоцистерны. Пожар потушили на площади 18 "квадратов".
Предположительно, причиной пожара стала техническая неисправность систем или узлов транспортного средства, поскольку очаг возгорания находился в моторном отсеке.
21:03:10 18-06-2025
это, наверное, тот самый новый комфортный автобус, который купили после бесконечного повышения стоимости проезда? а, нет?
21:11:00 18-06-2025
Элен без ребят (21:03:10 18-06-2025) это, наверное, тот самый новый комфортный автобус, который к... Вроде у них в задней части автобуса расположен газовый баллон. Во всяком случае, там отгорожена часть салона, видно изнутри. Я редко пользуюсь ОТ, но пару раз довелось проехать в новых разрекламированных. меня удивило устройство .
21:27:25 18-06-2025
на пересечении шоссе Ленточный бор и Южного тракта загорелся моторный отсек маршрутного автобуса № 119.
Пожар потушили на площади 18 "квадратов".
это как так? 18 квадратов - весь автобус горел?
23:03:06 18-06-2025
R22 (21:27:25 18-06-2025) на пересечении шоссе Ленточный бор и Южного тракта загорелся... Бооооольшой моторный отсек
09:29:55 19-06-2025
Какая марка автобуса? Хочу знать, чтобы обходить их стороной.
По идее нужно запретить эксплуатацию всех автобусов этой марки до окончания обследования причины возгорания.
10:27:17 19-06-2025
' (09:29:55 19-06-2025) Какая марка автобуса? Хочу знать, чтобы обходить их стороной... А у нас есть выбор?
17:51:18 19-06-2025
это скорее всего очень старый немецкий автобус, у них списанный в утиль лет 20 назад