Прокуратура начала проверку после жалобы жильцов барнаульского ЖК на действия УК
Ранее они обратились к прокурору региона Антону Герману — компания не выполняет свои обязанности и мешает переходу дома под контроль новой организации, созданной собственниками
16 августа 2023, 21:32, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по жалобам собственников квартир ЖК "Мичурин парк". Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, что ранее владельцы квартир написали видеообращение к Герману. В нем они рассказали о проблемах с управляющей компанией "ЖКИ": несмотря на исправную плату по счетам, организация не выполняет свои обязанности. Она не вывозит мусор, оставила в плачевном состоянии детский комплекс, не чинит тротуары и фасады, а также удаляет счета собственников. Кроме того, ЖКИ якобы изымает общественное имущество, в том числе видеокамеры и пожарные рукава.
Жильцы рассказали, что собственники квартир создали новую УК – "Мичурин парк", а остальные проголосовали за нее. Однако пока процедура перехода проводилась, ЖКИ провела новое голосование, по которому 99% жителей проголосовали за прежнюю УК. Жители считают, что оно сфальсифицировано.
"Антон Герман отреагировал на обращение граждан и поручил провести проверку соблюдения закона в действиях управляющей организации, встретиться с гражданами и дать принципиальную оценку всем их доводам", – заявили в прокуратуре.
Проведение проверки продолжается. Подробности ситуации выясняются.
23:52:46 16-08-2023
В Рубцовске то же самое происходит с домами, которые хотят уйти из УК "Альфа", подписи жильцов фальсифицированны, заведены уголовные дела, идут суды(и они затягиваются на долго, УК подаёт аппеляцию в последний день срока) а люди тем временем продолжают платить , но УК на всё это наплевать, т.к чувствуют свою безнаказанность, ответчиком является инициатор собрания, а УК вроде как и не причём. Куда только жильцы не обращались, и в прокурату, и в МВД, и в администрации горада, и в приёмную губернатора, и ходили на приём к Романенко. Только всюду одни отписки. Может уже и УК"АЛЬФА" кто нибудь заинтересуется.
06:16:35 17-08-2023
Пусть за фальсификацию голосования ответят
11:36:52 17-08-2023
Сергей (06:16:35 17-08-2023) Пусть за фальсификацию голосования ответят... Если бы все отвечали за фальсификацию голосования, мы бы жили в качественно другой стране. УК не смогли бы так наглеть.
07:58:26 17-08-2023
не чинит тротуары и фасады - новостройка. что все уже сломалось?