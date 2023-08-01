Прокуратура Алтайского края потребовала отставки главы Завьяловского района

Глава муниципалитета "съездил" в командировку в Калужскую область, хотя сам там не был

01 августа 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: газета "Моя округа"

Прокуратура Алтайского края внесла представление в Завьяловское райсобрание депутатов об удалении в отставку главы района Николая Онищенко, который по документам съездил в командировку в Калужскую область, хотя сам там не был. Документы о представлении находятся в распоряжении amic.ru.

Как следует из ответа краевой прокуратуры местному активисту Виталию Шиченко, ведомство нашло множество нарушений в работе Николая Онищенко. Теперь совет депутатов должен отправить главу района в отставку. По информации amic.ru, произойти это может в сентябре после выборов губернатора Алтайского края. Также в настоящее время Следственный комитет проводит проверку в отношении главы района, о ее результатах пока неизвестно.

В конце января появилась информация, что районная прокуратура стала подозревать Николая Онищенко в том, что он не поехал в командировку на молочный комбинат в Калужскую область, хотя средства на это были выделены из местного бюджета. Вместо этого глава района якобы несколько дней ездил куда-то на служебной машине по личным делам. А узнали об этом в прокуратуре совершенно случайно: из-за собаки главы района, бросившейся под автомобиль жителя села Завьялово. Он-то и обратился в правоохранительные органы. Выяснилось, что Онищенко вообще никуда не ездил, хотя деньги на это были выделены.

Подробную историю скандала рассказал ранее amic.ru.

Кроме того, по данным ведомства, Онищенко представил неполные сведения о своих доходах и имуществе за 2022 год.

В феврале 2023 года стало известно, что глава Завьяловского района может быть причастен к неприятной ситуации, связанной с браконьерством в Мамонтовском районе.

Также в апреле этого года в исполкоме Общероссийского народного фронта (ОНФ) раскритиковали руководство Завьяловского района за намерение приобрести внедорожник Nissan X-Trail за 3,2 миллиона рублей. Руководитель исполкома ОНФ Сергей Войтюк лично обращался к главе муниципалитета Николаю Онищенко с предложением отказаться от приобретения дорогого внедорожника в пользу более бюджетного варианта. Однако чиновник проигнорировал просьбу.