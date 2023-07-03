Прокуратура нашла множество нарушений при проверке ремонта дорог в Бийске
Подрядчик должен устранить все недочеты в ближайший месяц
03 июля 2023, 12:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Бийске прокуратура проверила ремонт дорог и выявила многочисленные нарушения. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Например, на Сенной люк возвышается над асфальтом, а полотно вокруг него разрушается. Также на дороге периодически возникают трещины, а поверхность неровная.
Начальник Управления капитального строительства администрации Бийска Алексей Баннов отметил, что устранять нарушения нужно, когда уровень воды в реке станет минимальным.
По требованию прокуратуры, ликвидировать все недочеты подрядчик должен в ближайший месяц.
13:23:08 03-07-2023
Полностью согласен, что устранять нарушения нужно, когда уровень воды в реке станет минимальным и когда ласточки закончат вить гнезда!
14:42:50 03-07-2023
Для сведения работников прокуратуры! На выходных был проездом в Змеиногорском районе. Вот где чудо дороги делают. Как въезжаешь в Змеиногорский район со стороны Курьинского района, по "новой" дороге, одной рукой руль держу, второй рукой слёзы вытираю!!! Никаких опознавательных знаков, пластмассовые ограждения просто навалены на проезжую часть. По всей "новой" дороге, видно, выпилы из асфальта, оно и понятно, контрольные органы "пробы" брали. А заделывать эти дыры в асфальте забыли? Новое асфальтное полотно кривое, неровное, не знаю, какие еще прилагательные найти, срамота и стыдоба! Туристы ржут, везде, говорят, по трассе асфальт отличный, но как в район Змеиногорский заезжаешь, видно, что после ВОВ дорогу не делали))))))))