Прокуратура нашла множество нарушений при проверке ремонта дорог в Бийске

Подрядчик должен устранить все недочеты в ближайший месяц

03 июля 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Бийске прокуратура проверила ремонт дорог и выявила многочисленные нарушения. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Например, на Сенной люк возвышается над асфальтом, а полотно вокруг него разрушается. Также на дороге периодически возникают трещины, а поверхность неровная.

Начальник Управления капитального строительства администрации Бийска Алексей Баннов отметил, что устранять нарушения нужно, когда уровень воды в реке станет минимальным.

По требованию прокуратуры, ликвидировать все недочеты подрядчик должен в ближайший месяц.