Барнаулец пожаловался на обилие "лежачих полицейских" на дорогах

Житель краевого центра предложил решение своей проблемы

02 июля 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: ТАСС

Житель Барнаула пожаловался на обилие "лежачих полицейских" на дорогах. Его слова приводит телеграм-канал Barnaul 22.

"Обращение к администрации города и к комитету дорожного хозяйства. Зачем вы захламили весь город "лежачими полицейскими"? Каждые 50 метров – "лежачий полицейский", а пешеходы не на каждом! Зачем вы тормозите трафик до 5 км/ч?" – поинтересовался горожанин.

По его словам, также из-за этих искусственных неровностей "убивается подвеска, увеличивается расход, тратятся время и нервы".

"Оставьте "лежачих" возле школ, а в остальные места повесьте камеры или поставьте кнопки", – предложил решение барнаулец.

Ранее барнаульцы попросили установить светофор на остановке "Нагорный парк".