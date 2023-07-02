Барнаулец пожаловался на обилие "лежачих полицейских" на дорогах
Житель краевого центра предложил решение своей проблемы
02 июля 2023, 07:00, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался на обилие "лежачих полицейских" на дорогах. Его слова приводит телеграм-канал Barnaul 22.
"Обращение к администрации города и к комитету дорожного хозяйства. Зачем вы захламили весь город "лежачими полицейскими"? Каждые 50 метров – "лежачий полицейский", а пешеходы не на каждом! Зачем вы тормозите трафик до 5 км/ч?" – поинтересовался горожанин.
По его словам, также из-за этих искусственных неровностей "убивается подвеска, увеличивается расход, тратятся время и нервы".
"Оставьте "лежачих" возле школ, а в остальные места повесьте камеры или поставьте кнопки", – предложил решение барнаулец.
Ранее барнаульцы попросили установить светофор на остановке "Нагорный парк".
07:33:48 02-07-2023
На что еще не ныли барнаульцы?
08:05:57 02-07-2023
С этими буграми реально перебор. Причем, они меня наоборот отвлекают от дороги и пешеходов. Внимание - на преодоление этой хрени и ям на асфальте.
11:51:25 02-07-2023
молодец
13:22:31 02-07-2023
Наверное барнаулец не ездил по Славгороду или по Майме... Там в разы больше этих самых, лежачих.
15:10:26 02-07-2023
При соблюдении скоростного режима подвеска не убивается, водилы часто в смартах зависают, дворы железяками забиты
05:39:09 03-07-2023
Гость (15:10:26 02-07-2023) При соблюдении скоростного режима подвеска не убивается, вод... вы прям все в одну кучу свалили
23:12:53 02-07-2023
не согласна, я бы еще на центральных проспектах добавила - на Комсомольском и на Ленина - замучили гонщики по ночам, началось лето и очень хочется не то что "лежачий полицейский", а шипы поперек дороги размотать . Один катается-половина города не спит.
06:15:18 03-07-2023
Объясните, зачем делать лежачих уже за переходом?
10:49:25 03-07-2023
Складывается впечатление, что в Барнауле разработкой дорожной инфраструктурой занимаются клинические олигофрены.Приведу факты- остановка трамвая "7 детская поликлиника", на её "чётной" стороне установлен остановочный павильон. Да так неудачно, что из=за него водители почти не видят пешеходов, ступающих на "зебру" с остановки. а,надо сказать, проезды на красный там обычное дело! Далее, Попова, остановка Барнаульский ремонтно-механический завод, Нечётная сторона. Пешеходный переход расположен по ходу движения транспорта за за трамвайной остановкой, а автобусная остановка ещё дальше. В результате, завидев идущий автобус люди спешат по зебре с трамвайной остановки на автобусную, но из-за того, что трамвайная расположена на возвышении, и из-за этого пешеходов почти не видно водителям!
10:55:56 03-07-2023
Гость (06:15:18 03-07-2023) Объясните, зачем делать лежачих уже за переходом?... Это у вас он за переходом, а с противоположной стороны получается до, так вот чтобы с той стороны заранее снизили скорость и остановились перед пешеходным, может дтп было и с той стороны как ехали и сбили, теперь там лежачий, всё не просто же так, а ради безопасности. пример: В 2022 году на ЗСВ сбили на пешеходном пешехода (мужик на паджеро летел сломя голову).. теперь там лежачий.Хотя казалось, ну едь ты там нормально, там и 100 можно нормально ехать, так нет же нашелся индивид.
12:52:56 03-07-2023
Реально перебор с ними, а некоторые такие, что даже снизив скорость до 10км/ч происходит удар по подвеске (на Сухова такие и на Ползунова) Торможение каждый раз почти до остановки повышает расход топлива и выделение вредных газов, а ещё и шум, т.к. приходится снова разгоняться... Надо делать такие чтобы чтобы их нормально проезжать при 30-40км/ч и смотреть на дорогу и обстановку, а не н то как "это" лучше проехать
13:27:31 03-07-2023
Гость (12:52:56 03-07-2023) Реально перебор с ними, а некоторые такие, что даже снизив с... Не превышайте скорость и все нормально будет. Лично для меня нет никаких проблем вовремя снизить скорость и никаких неудобств не испытываю при проезде.