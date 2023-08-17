Прокуратура нашла нарушения трудовых прав сотрудницы "Почты России" в Барнауле

И это уже не первое нарушение

17 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Почта / Фото: rawpixel.com / Freepik

Прокуратура Алтайского края провела проверку работы "Почты России" после очередного обращения депутата Госдумы от региона, главы регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александра Терентьева. Ведомство установило ряд нарушений трудовых прав одной из сотрудниц.

Работники "Почты России" уже неоднократно обращались к депутату. Суть претензий везде примерно одинакова – сокращение работников, урезание заработной платы, дополнительная неоплачиваемая нагрузка, напомнили в партии. Депутат подключил к проблеме и профильные министерства, и надзорные органы.

И прокуратура действительно нашла нарушения. Например, заявительница (сотрудница одного из почтовых отделений Барнаула) в нарушение ТК РФ не была своевременно уведомлена "об изменении продолжительности рабочего времени и сокращении ставки до 0,5". Кроме того, сотруднику не были предложены иные вакантные должности, она не была под подпись ознакомлена с приказом ФГУП "Почта России", которым утверждены нормы рабочего времени и расценки при сдельной оплате труда, не были соблюдены сроки ознакомления работников с графиком сменности. Об этом сказано в ответе прокурора края Антона Германа Александру Терентьеву (документ имеется в распоряжении amic.ru).

При этом социалисты напоминают, что в официальных ответах руководство АО "Почты России" уверяет, что паника напрасна и "сокращение численности штата не проводится".

До 28 августа руководителю УФПС АО "Почта России" предстоит разобраться в ситуации.

"По информации с мест, после прокурорских проверок и освещения проблемной ситуации в СМИ некоторых почтальонов даже позвали обратно на работу", – отметил Александр Терентьев.

Этой информацией с депутатом поделились заявители из Красногорского района, которые, по сути, первыми "открыли глаза" на состояние дел в отделениях "Почты России" и сложное положение работников социально значимой структуры.