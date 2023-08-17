Прокуратура нашла нарушения трудовых прав сотрудницы "Почты России" в Барнауле
И это уже не первое нарушение
17 августа 2023, 12:25, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края провела проверку работы "Почты России" после очередного обращения депутата Госдумы от региона, главы регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александра Терентьева. Ведомство установило ряд нарушений трудовых прав одной из сотрудниц.
Работники "Почты России" уже неоднократно обращались к депутату. Суть претензий везде примерно одинакова – сокращение работников, урезание заработной платы, дополнительная неоплачиваемая нагрузка, напомнили в партии. Депутат подключил к проблеме и профильные министерства, и надзорные органы.
И прокуратура действительно нашла нарушения. Например, заявительница (сотрудница одного из почтовых отделений Барнаула) в нарушение ТК РФ не была своевременно уведомлена "об изменении продолжительности рабочего времени и сокращении ставки до 0,5". Кроме того, сотруднику не были предложены иные вакантные должности, она не была под подпись ознакомлена с приказом ФГУП "Почта России", которым утверждены нормы рабочего времени и расценки при сдельной оплате труда, не были соблюдены сроки ознакомления работников с графиком сменности. Об этом сказано в ответе прокурора края Антона Германа Александру Терентьеву (документ имеется в распоряжении amic.ru).
При этом социалисты напоминают, что в официальных ответах руководство АО "Почты России" уверяет, что паника напрасна и "сокращение численности штата не проводится".
До 28 августа руководителю УФПС АО "Почта России" предстоит разобраться в ситуации.
"По информации с мест, после прокурорских проверок и освещения проблемной ситуации в СМИ некоторых почтальонов даже позвали обратно на работу", – отметил Александр Терентьев.
Этой информацией с депутатом поделились заявители из Красногорского района, которые, по сути, первыми "открыли глаза" на состояние дел в отделениях "Почты России" и сложное положение работников социально значимой структуры.
17:50:52 17-08-2023
Это происходит везде и в Новосибирске такой же бардак анархия
19:13:07 17-08-2023
И в Красноярске
21:33:11 17-08-2023
Операторы перерабатывают, я сама неоднократно обращалась по поводу доплаты за переработанное время, (например в декабре вместо 160часов, переработка была 197 часов). руководству совершенно до лампочки, на все жалобы они просто наплевали. Вместо 6-8 операторов, работали по 1 в смену. Люди не выдерживают, здоровье только гробить там. Прекрасно знают какие эмоциональные нагрузки, да ещё материальная ответственность, давят только бесконечно своими планами по продажам товаров, банк.услуг, лото и т.п. а ЗП как была копеечной, таковой и осталась . Лично я не выдержала чз 8 месяцев уволилась. Кто-то раньше, кто-то позже.
02:53:31 18-08-2023
И в кропоткине. Одна система.
22:37:18 18-08-2023
А меня вообще беременную с открытым больничным уволили и суд не помог. Заявление подделали якобы по собственному желанию уволилась.