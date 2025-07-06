Прокуратура назвала причину жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье
Пострадавшими числятся девять человек
06 июля 2025, 15:35, ИА Амител
Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
Причиной жесткой посадки самолета Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Тelegram-канале.
По последней информации, пострадали девять человек. Губернатора Забайкалья Александр Оспиов уточнял, что трое из них находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни у них нет.
Напомним, что инцидент произошел утром 6 июля. Самолет совершил экстренную посадку спустя 16 минут после взлета в районе СНТ "Топограф". На борту находились 10 парашютистов и один член экипажа. Возгорания не последовало, никто не погиб.
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