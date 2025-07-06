Из числа пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести

06 июля 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолёт Ан-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жёсткую посадку. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа — по предварительным данным ведомства, пострадали восемь человек.

Отмечается, что самолет совершил экстренную посадку спустя 16 минут после взлета в районе СНТ "Топограф". Возгорания не последовало, никто не погиб. На месте работают 37 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и 4 единицы техники.

Как сообщает Telegram-канал Shot, у самолета возникли технические неполадки. На месте сейчас работают специалисты, транспортная прокуратура проведëт проверку. Из числа пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Как пишет Babr Mash со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкалья, всего пострадали девять человек. Из них трое в тяжёлом состоянии, шестеро в состоянии средней степени тяжести.