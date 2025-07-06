Восемь человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 в Забайкалье
Из числа пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести
06 июля 2025, 10:15, ИА Амител
В Читинском районе Забайкалья легкомоторный самолёт Ан-2, принадлежащий ДОСААФ, совершил жёсткую посадку. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, на борту находились 10 парашютистов и один член экипажа — по предварительным данным ведомства, пострадали восемь человек.
Отмечается, что самолет совершил экстренную посадку спустя 16 минут после взлета в районе СНТ "Топограф". Возгорания не последовало, никто не погиб. На месте работают 37 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС 13 человек и 4 единицы техники.
Как сообщает Telegram-канал Shot, у самолета возникли технические неполадки. На месте сейчас работают специалисты, транспортная прокуратура проведëт проверку. Из числа пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
Как пишет Babr Mash со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкалья, всего пострадали девять человек. Из них трое в тяжёлом состоянии, шестеро в состоянии средней степени тяжести.
11:14:16 06-07-2025
У нас над Барнаулом тоже какая-то рухлядь МИ-8 постоянно через город летает, не медицинский
Заставьте этого Мимино, пусть облетает жилые дома стороной
11:45:05 06-07-2025
Жалко всё меньше становится кукурузников. А ведь их сейчас не выпускают. А раньше во все райцентры летали.
19:31:15 06-07-2025
Гость (11:45:05 06-07-2025) Жалко всё меньше становится кукурузников. А ведь их сейчас н... В СССР были галоши и те больше не изготовляют, но камней много.
12:12:03 06-07-2025
Странно. Самый надёжный самолёт. Выздоровления пострадавшим.
13:37:50 06-07-2025
Гость (12:12:03 06-07-2025) Странно. Самый надёжный самолёт. Выздоровления пострадавшим.... Чего в нем надежного, кто Вам такую глупость сказал?
14:22:15 06-07-2025
Гость (12:12:03 06-07-2025) Странно. Самый надёжный самолёт. Выздоровления пострадавшим.... Мотор заглох и он где попало приземлился. Это и есть надежность.
11:23:45 07-07-2025
Гость (14:22:15 06-07-2025) Мотор заглох и он где попало приземлился. Это и есть надежно... Это если есть КУДА приземлиться. Попробуй покатайся на машине со скоростью хотя бы 60 км\ч впрочем можно и меньше по пересеченной местности желательно с оврагами или хотя бы с
кюветами, у тебя в момент наступит просветление в умУ. На фото в начале статьи яркое тому подтверждение.
13:32:43 06-07-2025
Бесит то, что в последнее время вместо "разбился" стали пихать эвфемизм "жёсткая посадка". В данном случае самолёт именно разбился