Прокуратура: после ДТП с автобусом в Бийске за помощью обратились четыре ребенка

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

12 января 2025, 22:59, ИА Амител

Место ДТП с автобусом в Бийске / Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Четыре ребенка обратились за помощью медиков после ДТП с автобусом и легковушкой, которая перевозила детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, на пересечении переулка Коммунистического и улицы Революции автобус ПАЗ столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних.

"За медицинской помощью обратились четверо детей возрастом от 10 до 12 лет", – заявили в прокуратуре.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма несовершеннолетних и организации движения.