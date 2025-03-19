Прокуратура поставила на контроль расследование дела о взятке инженеру "Горэлектротранса"
По данным следствия, подозреваемый получил взятку в размере 200 тысяч рублей
19 марта 2025, 18:30, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела в отношении главного инженера "Горэлектротранса", которого подозревают в "получении должностным лицом взятки в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
"Предварительно установлено, что в 2022 году подозреваемый получил незаконное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по капитальному ремонту и замене кабельных линий "Горэлектротранса" на территории города Барнаула", – говорится в сообщении.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Следователи уже возбудили уголовное дело.
В настоящее время следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемому обвинения.
23:23:22 19-03-2025
Но ведь по этому делу уже привлекали руководителя? Или неправильно привлекали?