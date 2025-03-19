Прокуратура поставила на контроль расследование дела о взятке инженеру "Горэлектротранса"

По данным следствия, подозреваемый получил взятку в размере 200 тысяч рублей

19 марта 2025, 18:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела в отношении главного инженера "Горэлектротранса", которого подозревают в "получении должностным лицом взятки в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Предварительно установлено, что в 2022 году подозреваемый получил незаконное вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по капитальному ремонту и замене кабельных линий "Горэлектротранса" на территории города Барнаула", – говорится в сообщении.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Следователи уже возбудили уголовное дело.

В настоящее время следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемому обвинения.