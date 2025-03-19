В Барнауле главного инженера "Горэлектротранса" задержали за получение крупной взятки

Возбуждено уголовное дело

19 марта 2025, 16:00, ИА Амител

В Барнауле главного инженера муниципального предприятия "Горэлектротранс" подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает алтайский СК.

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый получил лично взятку в сумме 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по капитальному ремонту и замене кабельных линий "Горэлектротранса" в Барнауле.

"Деньги предназначались за выбор компании в качестве единственной подрядной организации при производстве работ по капитальному ремонту и замене кабельных линий предприятия, обеспечение по ним оплаты, невыявление нарушений при производстве работ, если таковые будут допускаться, а также неправомерное предоставление фирме в безвозмездное пользование складского помещения, находящегося в муниципальной собственности", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера "Горэлектротранса", которого подозревают в "получении должностным лицом взятки в крупном размере".

Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемому обвинения.