В Барнауле главного инженера "Горэлектротранса" задержали за получение крупной взятки
Возбуждено уголовное дело
19 марта 2025, 16:00, ИА Амител
В Барнауле главного инженера муниципального предприятия "Горэлектротранс" подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает алтайский СК.
По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый получил лично взятку в сумме 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по капитальному ремонту и замене кабельных линий "Горэлектротранса" в Барнауле.
"Деньги предназначались за выбор компании в качестве единственной подрядной организации при производстве работ по капитальному ремонту и замене кабельных линий предприятия, обеспечение по ним оплаты, невыявление нарушений при производстве работ, если таковые будут допускаться, а также неправомерное предоставление фирме в безвозмездное пользование складского помещения, находящегося в муниципальной собственности", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера "Горэлектротранса", которого подозревают в "получении должностным лицом взятки в крупном размере".
Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемому обвинения.
16:06:13 19-03-2025
Три года кто то молчал? как вылезло?
16:38:53 19-03-2025
200 тысяч рублей крупная взятка? 200 тысяч долларов либо евро могут потянуть на такое определение, но рублей???
16:42:37 19-03-2025
продешевил.....
16:49:31 19-03-2025
На одну скамью с Антоном.
17:20:26 19-03-2025
В трамвайке в последние годы с руководством какая то шляпа...
17:44:23 19-03-2025
Какие замы такая и шляпа
19:34:33 19-03-2025
он там, видимо, получил только за "свой участок", потому что 200 тр за все, в круг - очень странные деньги.
20:07:21 19-03-2025
Шляпа везде.
08:42:02 20-03-2025
Мы ждём трамваи ,а они там лапти плетут?Может там у них вполне сформировалась своя ОПГ?Есть ли связь в "делах"с муниципальной властью?