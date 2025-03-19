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В Барнауле главного инженера "Горэлектротранса" задержали за получение крупной взятки

Возбуждено уголовное дело

19 марта 2025, 16:00, ИА Амител

В Барнауле главного инженера муниципального предприятия "Горэлектротранс" подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает алтайский СК.

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый получил лично взятку в сумме 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, оказывающей услуги по капитальному ремонту и замене кабельных линий "Горэлектротранса" в Барнауле.

"Деньги предназначались за выбор компании в качестве единственной подрядной организации при производстве работ по капитальному ремонту и замене кабельных линий предприятия, обеспечение по ним оплаты, невыявление нарушений при производстве работ, если таковые будут допускаться, а также неправомерное предоставление фирме в безвозмездное пользование складского помещения, находящегося в муниципальной собственности", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера "Горэлектротранса", которого подозревают в "получении должностным лицом взятки в крупном размере".

Следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления подозреваемому обвинения.

Николай Усольцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

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Барнаул Коррупция

Комментарии 9

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Гость

16:06:13 19-03-2025

Три года кто то молчал? как вылезло?

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Гость

16:38:53 19-03-2025

200 тысяч рублей крупная взятка? 200 тысяч долларов либо евро могут потянуть на такое определение, но рублей???

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Шинник

16:42:37 19-03-2025

продешевил.....

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Гость

16:49:31 19-03-2025

На одну скамью с Антоном.

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Гость

17:20:26 19-03-2025

В трамвайке в последние годы с руководством какая то шляпа...

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Гость

17:44:23 19-03-2025

Какие замы такая и шляпа

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Гость

19:34:33 19-03-2025

он там, видимо, получил только за "свой участок", потому что 200 тр за все, в круг - очень странные деньги.

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Гость

20:07:21 19-03-2025

Шляпа везде.

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Афиноген

08:42:02 20-03-2025

Мы ждём трамваи ,а они там лапти плетут?Может там у них вполне сформировалась своя ОПГ?Есть ли связь в "делах"с муниципальной властью?

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